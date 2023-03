D2 ACFF: Pour encore rêver de Top 8, il faut s'activer à la Real

Ce manque de régularité empêche pour l’instant les Acrenois d’occuper une place qu’ils mériteraient. Toutefois, le maintien semble acquis (avec onze points d’avance sur Solières, 16e). "Il nous manque 4-5 points pour être définitivement sauvé. On espère déjà en prendre une partie à Stockay. Le groupe est sorti frustré de la défaite à Tubize. À l’analyse, il a constaté qu’on avait encore offert les buts… C’est embêtant car cela crée des petites tensions et frustrations évitables. C’est comme cela dans tous les clubs. Il n’y a que les bons résultats pour faire oublier cela. Le fait de se déplacer à nouveau en bus (NDLR: après quelques soucis internes qui avaient obligé joueurs et staff à se rendre aux matchs à l’extérieur avec leur voiture) doit aussi être une motivation pour ramener quelque chose".

Moins individuel, plus solidaire

D’autant que la Real peut encore éviter une fin de saison qui se tire en longueur. L’espoir de Top 8 n’est pas vain et doit servir de catalyseur. D’autant que le calendrier semble accessible dans les prochaines semaines. Après Stockay, il y aura les U23 de Seraing et de l’Union, Hamoir et Ganshoren à jouer. Toutes des équipes prenables. "C’est contre de tels adversaires qu’on doit aller chercher les quelques points qui nous manquent. On doit avant tout penser à se rassurer. On ne veut pas se mettre la peur au ventre pour terminer le championnat. Il n’y a aucune raison de se mettre dans le dur quand on voit la qualité de notre noyau. Mais je n’ose plus vraiment tirer de plan sur la comète. Car on a encore prouvé contre Tubize que l’on est notre pire ennemi. On a trop souvent tendance à être moins bon contre les équipes prenables et à se sublimer contre les gros car on n’a pas de pression (NDLR: les duels contre La Louvière dans trois semaines et contre Meux lors de l’avant-dernière journée pourront peut-être le prouver). On doit sans cesse responsabiliser les joueurs. Leur faire comprendre qu’ils ont des qualités indéniables. Mais quand chacun veut jouer son numéro personnel, on se loupe. Quand on fait les efforts les uns pour les autres, on est bon. Sinon, on devient une mauvaise équipe. Cela peut paraître de la littérature mais c’est là le problème. Notre groupe doit faire preuve de plus de solidarité".