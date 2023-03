Changement de cap pour le Vautour avec le président Patrick Gahide

"Des décisions collégiales"

Bien sûr, le Vautour restera compétiteur dans l’âme. Mais le président Gahide voit d’autres chantiers à mener. "Mon cheval de bataille résidera dans le confort des membres. Aussi bien au niveau de l’infrastructure que de l’accueil, je veux que tout soit parfait. J’espère être un président à l’écoute et empathique durant mon mandat. Selon moi, avant tout, un président se doit d’être le reflet des membres de son CA. Nous travaillerons en équipe, et toutes les décisions importantes pour l’avenir du club seront prises de manière collégiale."

Le plus grand défi de la présidence de Patrick résidera probablement dans la cohabitation entre les joueurs de tennis et ceux de padel. "Un fameux challenge, j’en conviens. L’expansion du padel est incroyable. Actuellement, on attend les autorisations pour lancer la construction de trois nouveaux courts de padel, ce qui porterait notre offre à cinq. Si ce projet voit le jour, les terrains de tennis 4 et 5 seront sacrifiés, mais il nous resterait sept surfaces extérieures et quatre intérieures en terre battue. Comme l’ensemble de mon comité, je soutiens ce projet. Le padel a donné un nouveau souffle à notre entité, c’est un fait ! Mais je promets de ne jamais laisser le tennis de côté."

Cette année, le Vautour alignera 22 équipes en interclubs de tennis, alors que treize disputent actuellement les compétitions de padel. Des chiffres en baisse sur les dernières années, mais flanqué de son nouveau président, le Vautour espère un nouvel envol.