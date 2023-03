Vu leur parcours, l’accession à la P1 sonne comme une évidence. "On aimerait y avoir un petit rôle et je pense qu’on aura une carte à jouer. Le but premier sera de s’y maintenir. On sait que dans le foot féminin, il y a souvent beaucoup de montées et de descentes dans la vie d’une équipe. À nous d’éviter de faire l’ascenseur maintenant qu’on se retrouve dans la division où on souhaitait être, signale Kevin Barrez qui, pas encore assuré de poursuivre l’aventure à la tête de l’équipe, sait toutefois ce qu’il reste à faire pour exister au niveau supérieur. L’idée sera d’étoffer malgré tout un minimum le noyau. Quelques filles ont annoncé qu’elles arrêtaient. C’est leur choix et je le respecte. Elles me l’avaient signalé en début de saison, se sentant en fin de cycle. Elles m’avaient en effet dit qu’elles faisaient une dernière saison avec le titre en point de mire. Elles ont réussi leur pari et peuvent partir avec le sentiment du devoir accompli."

Avec ce titre de P2 et la montée en P1 qui va avec, le club d’Acren-Lessines prouve qu’il existe sur la scène féminine hennuyère ! "C’est, premièrement, une très bonne chose pour la région car, jusqu’ici, dans les environs, on parlait beaucoup du Pays Vert dont l’équipe A joue la tête en P1 et donc la montée en nationale. La REAL est aussi là désormais, et on attire d’ailleurs de plus en plus de filles grâce à notre pelouse synthétique. Il ne fait pas s’en cacher, ça joue également ! Pas mal de filles viennent ainsi par simple curiosité, pour voir comment ça se passe ! Souvent, elles repartent conquises des conditions de jeu qu’on a à leur proposer. J’ai, par exemple, deux joueuses qui sont venues la semaine dernière de Grammont. Elles ont un excellent niveau de jeu et seront transférées pour incorporer notre effectif en vue de la saison prochaine, signale un coach qui aimerait que ses dirigeants se rendent compte de l’impact positif que peut avoir le foot féminin sur son fonctionnement. Cette montée en P1 est une superbe chose pour le club. Il doit le savoir ! Ce football féminin, ce ne sont pas juste des filles qui tapent dans un ballon. C’est tellement plus que ça, c’est l’avenir car le foot féminin prend de l’ampleur partout. Le fait que ça se confirme à Acren doit être pris en considération comme il se doit maintenant."

La relève formée au club

La preuve en est avec les chiffres ! "Il y a un travail extraordinaire qui est réalisé derrière les deux équipes seniors (NDLR: la A coachée par Kevin Barrez, championne de P2 donc, et la B entraînée par Stijn Terache, deuxième en P3) . Ce sont 54 filles qui sont affiliées au club cette saison. Et en vue de la prochaine, on aura des équipes de U9, U11 et U14 exclusivement féminines. Pour nous, les entraîneurs des seniors, c’est un régal de savoir qu’on peut compter sur une relève formée au club."

Après sa victoire 9-0 face aux Templeuvoises du précédent week-end, la REAL a le temps de voir venir pour achever le championnat car son dernier match est prévu le 22 avril, face au Pays Vert B. Dans la même division, samedi passé, Biévène a créé la surprise en battant, sur le score de 4-3, Wez qui laisse donc la place de dauphin à Écaussinnes qui sera l’un des acteurs du seul duel au menu de ce samedi en allant au Pays Vert B.

En P1, la formation A du club athois a fait le nécessaire, samedi dernier, dominant Morlanwelz 3-1. Les filles de Jibé Yakassongo gardent ainsi un avantage de six points sur les Louviéroises. Avance qui devrait rester la même à l’issue de ce week-end, le Pays Vert affrontant Gosselies alors que La Louvière reçoit Momignies avec des victoires en vue.