Simon Nulens de Don Bosco Tournai, remporte la médaille de bronze au Masters handisport

On retrouvait alors les huit meilleurs joueurs en chaise et les huit meilleurs "debout". Dans cette dernière catégorie concourait Simon Nulens, joueur de Don Bosco Tournai, classé C0 en valide et A5 dans le handisport. "C’était la première fois que je prenais part au Masters handisport qui est la plus prestigieuse des compétition du genre en Belgique, raconte Simon Nulens. Nous étions répartis en deux poules de quatre, et les deux premiers jouaient pour une place sur le podium. Il n’y avait pas de demi-finale : les premiers de chaque poule s’affronteraient directement en finale et les seconds également pour la troisième ou quatrième place. Rencontrant durant la première phase Marc Ledoux, A3, que je n’ai jamais battu, je savais que je devais tout donner contre les autres joueurs, notamment un jeune qui était très bon. Heureusement, mon expérience a primé et je l’ai vaincu 3-1. C’est ainsi que j’ai pu me battre pour la troisième place sur le podium. "

Une médaille remise par Jean-Mi

La petite finale a opposé Simon à Hamza Taleb, A6. "Nous nous étions déjà rencontrés en compétition, et je l’avais déjà battu. C’est un joueur en pleine progression qui montera prochainement C2 en valide. Cependant, j’ai su me défendre et remporter le match 3-0 ", confie le joueur de Don Bosco.

La compétition une fois terminée, ce n’est autre que Jean-Michel Saive qui est venu remettre les prix aux gagnants et la médaille de bronze à Simon. Florian Van Acker a remporté la première place, et Marc Ledoux termine second.

"J’ai trouvé que c’était une très belle organisation qui incluait le handisport dans une compétition de valides, cela constitue une belle publicité pour notre ligue. Nous jouions à côté des séries A dames et messieurs, c’était très impressionnant. De plus, j’ai pu venir accompagné d’un coach, j’ai donc fait appel à Thierry Merchez de Don Bosco pour me conseiller et je dois dire qu’il a bien fait cela. Mes coéquipiers de mon club handisport à Profondeville étaient également présents pour me soutenir", se réjouit encore Simon.

Récemment épris de course à pieds, le pongiste namurois expatrié à Tournai n’a plus de réels objectifs au niveau du tennis de table. Cependant, il ne ratera pas les championnat de Belgique à Jette où il concourra en handisport catégorie "débout", série A et en double.