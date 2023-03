Séries de P4: on est fin mars et on connaît presque tous les verdicts

Bilan positif donc pour cette formation qui a mis du temps à démarrer. "Il a fallu un peu de temps pour lancer la saison mais depuis janvier, on a de la stabilité. On repartira sur de bonnes bases la saison prochaine. La bonne nouvelle, c’est que tout le monde va rester. Quelques joueurs viendront étoffer un noyau composé de vingt joueurs. Parmi ces renforts, je pourrai compter sur Joachim Choquet, comme joueur et aussi T2 à mes côtés !" L’avenir s’annonce donc serein à la Providence.

En série 4B, le tour final est assuré pour Wiers B, Houtaing et Brunehaut. Pour Taintignies et Anvaing B également mais pour ces deux équipes, la priorité reste le titre. Le week-end dernier, Taintignies a profité du faux pas de son concurrent direct et a repris les commandes. Avec trois points d’avance et un meilleur goal-average, les protégés de Sandy Lechantre sont désormais favoris.

En P4C, nos trois représentants régionaux ne sont pas concernés par le haut de tableau. Direction dès lors la lointaine série E où nos clubs ont réalisé de bien belles choses. Enghien B a remporté le titre dimanche dernier de fort belle manière après avoir dominé le championnat de la tête et des épaules. Derrière, Flobecq et l’équipe "bis" d’Isières se battent afin de décrocher la dernière place qualificative pour les prolongations. Actuellement, le goal-average est nettement supérieur à Flobecq. Avec un calendrier abordable, les hommes d’Anthony Valentini devraient conserver leur léger avantage sur une équipe d’Isières B qui pourra émettre beaucoup de regrets si elle échoue.

Côté match, on suivra de près la réaction d’Anvaing B face à Thumaide B en P4B. Cette fois-ci, les hommes de David Vanalderweireldt n’auront plus le choix. S’ils veulent encore espérer ravir le titre, ils devront tout gagner jusqu’à la fin en espérant un faux pas de Taintignies. En A, on espère vivre un duel ouvert pour la sixième place entre Templeuve B et St Jean, deux formations qui ont profité de cette saison pour se reconstruire avant d’être plus ambitieuses.