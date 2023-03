P3A: la confiance retrouvée de Péruwelz B

Une montée en P2 reste possible pour Péruwelz qui dispose d’un mois afin de préparer le tour final. "On essaie de garder tout le monde concerné car nous ne sommes pas à l’abri de blessures ou suspensions. On évite de mettre des joueurs sur le côté, même si j’ai conscience que certains méritent un peu plus de temps de jeu. Je profite de chaque occasion pour lancer des jeunes à l’image de Fostroy, 16 ans, qui a marqué deux fois à Escanaffles, ou Van Trimpont. L’équipe a mangé son pain noir en début de troisième tranche et retrouve de la confiance au bon moment. L’important est de garder la spirale positive mais nous aborderons le match du week-end contre Havinnes avec le plus grand sérieux ; on sait que notre prochain adversaire a encore besoin de points afin de se maintenir", poursuit le coach.

P3B: Chièvres continuera avec Raphaël Duquesne

Même s’il ne pouvait plus lui arriver grand-chose, le succès du week-end passé contre les "B" de Tertre-Hautrage aura mis l’équipe de Chièvres sur le velours puisqu’elle est désormais assurée de poursuivre en P3. La bonne nouvelle permettra à Nicolas Dangriaux de préparer la prochaine saison avec sérénité. "On n’a plus de pression et on peut se fixer des objectifs pour la campagne prochaine. Raphaël Duquesne deviendra entraîneur principal, décision qui semble ravir le groupe des joueurs qui se disent soulagés. D’ailleurs, le noyau dur devrait prolonger et on pourra cibler les renforts dont on a besoin, histoire de vivre une saison plus tranquille, le but premier étant de viser une certaine stabilité, confirme le coach qui va donc faire un pas de côté sans aucun regret. Sur le plan professionnel, je n’ai plus le temps de m’investir pleinement dans un poste d’entraîneur mais je continuerai à m’impliquer au sein du club en m’occupant notamment des transferts ou de toute la gestion du matériel, histoire d’aider le comité qui a besoin de bras."

Pas question pour autant de délaisser la fin de saison ! Nicolas espère que son équipe poursuivra sur la lancée de l’excellent match livré contre Tertre: "C’était peut-être notre meilleur match de la saison malgré un bon nombre d’absences. Nous étions sereins tout en nous attendant à une rude opposition, l’adversaire ayant dominé l’aller et ayant presque réussi à créer la surprise lors de la seconde tranche. On se déplacera donc à Givry ce week-end avec beaucoup d’envie et sans pression, des conditions idéales pour aller chercher une nouvelle victoire."