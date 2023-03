P2A: ce sera peut-être la fête entre voisins

Suspension de Georges: "C’est toujours pareil !"

18h pétantes, le coup d’envoi sera alors donné à l’Avenue des Sports avec un grand absent sur la pelouse: le capitaine Georges Lecoustre qui loupera les retrouvailles avec ses anciennes couleurs suite à son exclusion de la semaine dernière à Isières: "C’est toujours comme ça, c’est quand on veut éviter la suspension qu’elle vous tombe dessus ! En plus, je ne devais à la base pas jouer à cause d’une rage de dents en semaine mais comme il nous manquait du monde, je suis venu pour aider et voilà ma récompense. Je suis privé d’un match qui me tenait à cœur. Et dire que le ref a reconnu après la partie qu’il n’aurait pas dû me donner la première jaune !"

Quand on évoque la possibilité du sacre dès dimanche, on sent que Georges y croit: "On connaîtra le résultat d’Estaimbourg et s’il pouvait nous être favorable, ce derby serait encore plus excitant pour nous mais il faudra aussi faire le job évidemment face à nos voisins. Même s’ils ont quelques absents, on va devoir se méfier." Être titré lors d’un derby, ce serait… le nirvana: "Oui, ce serait tout simplement beau et ça pourrait déboucher sur une belle fête entre clubs voisins ." Sortez les barbecues ! Néchin reste la seule équipe invaincue depuis la reprise malgré les nombreux blessés, suspendus et le fait de ne pas encore avoir joué deux fois avec le même onze. Le titre lui est promis. Reste à savoir quand…

"Néchin champion oui, mais pas contre nous !"

Son homologue templeuvois Arnaud Croin sera bien sur la pelouse pour un derby juste pour le plaisir puisque la saison, sauf miracle, s’arrêtera dans quatre matches ? "Pas du tout ! Il reste douze points à prendre, c’est un derby ! Pour le club, les supporters et le coach, on se doit de sérieusement prester. Les Néchin-Templeuve sont toujours spéciaux, c’était déjà le cas en jeunes." L’objectif sera double: racheter la défaite de l’aller et peut-être empêcher le sacre: "Nos voisins avaient été plus matures et malins que nous. Si tout le monde a l’esprit templeuvois, on peut alors faire un truc même si ce sera dur vu tous nos absents. Une saison, c’est long. Être champions contre nous serait magnifique évidemment. Néchin mérite cent fois son titre tandis que nous sommes à notre place avec nos résultats en dents de scie mais je préférerais que ce soit contre un autre adversaire que nous… Je me fais chambrer depuis le début de la semaine sur cette possibilité et surtout sur le fait d’empêcher pareil scénario. Je le dis crûment mais ça me ferait ch…"

La seule chose qui embête Arnaud, c’est de ne pas croiser Georges: "Ce titre, il le mérite vraiment, et je suis content pour lui. C’est la seule exception que j’accepterai si ça doit arriver."