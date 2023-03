La belle progression des dames 1 de Tournai

Les bis se déplaçaient à La Rasante. Tout démarre bien avec un des goals les plus rapides de la saison: une belle passe en profondeur de Robin Decléty pour Anthony Leroy qui sort un magnifique revers (0-1). Quelques minutes plus tard, Arthur Merlo alourdit le score sur une nouvelle passe de Robin Decléty. Après ce début de match tonitruant, les Dog’s prennent confiance et encaissent. La 2e période sera plus difficile mais Henry Claeyssens porte le score à 3-1 sur une passe d’Arthur Merlo. Malgré le 2-3 et une relative pression, Arthur Lonez envoie un missile que le gardien ne parvient pas à repousser (2-4).

Les dames 1 recevaient Argos, le 3e. Tournai est en 4e position. Le jeu est bon des deux côtés. Isalie Deschieter ouvre la marque d’une bonne frappe dès l’entrée du cercle. Les visiteuses égaliseront à la sortie des vestiaires. le THC reprend l’avance suite à un bon tir d’Emma Crowin, venue en renfort des U19, dévié comme il le faut par Flavie Landrieu. L’égalisation laissera quelques regrets mais on note la belle progression des Rouges et Blancs. L’aller s’était terminé sur un cinglant 3-0.

Une semaine après le succès en derby, l’équipe bis allait à Anderlecht. Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas pour les Beaux Mollets qui contrairement à leurs dernières brillantes prestations ont cette fois livré un match plus brouillon. Après un départ prometteur, Tournai cafouille et encaisse sur PC, avant que les Bruxelloises ne doublent la mise. À la reprise, Laura Ponzoni sur une belle passe de Florence Delecluse, parvient à réduire la marque et permet à Tournai de croire à la remontada. Mais ce fut plutôt le contraire avec un troisième goal des Bruxelloises.

Chez les jeunes, on pointe les victoires en U8 1 contre Uccle (19-11), en U9B contre le Chessy (2-16) et contre Argos (10-1), en U14 contre Nivelles (2-1) et en U19 filles contre le Léo (0-10). Les U11 garçons ont partagé l’enjeu contre Nivelles (2-2). Défaite par contre pour les U8 2 contre Ittre (10-8) et pour les U12 contre le Léo (4-0).