En guise de conclusion – enfin, presque ! – de la phase classique de la saison, on ne pouvait rêver mieux. La venue de Frasnes, le troisième, à Estaimpuis pour affronter Brunehaut, un leader sacré champion mais qui doit se préparer à des play-off devant lui permettre de monter en D2, s’annonce juste splendide. Car on a là, les équipes en forme du moment, celles qui, depuis la reprise, réussissent les plus beaux parcours ! Pour Brunehaut, le bilan chiffré est de 25 points récoltés sur 33 possibles. Pour Frasnes, on en est à du 23 sur 30 ! C’est dire si notre duo régional est dans une excellente dynamique. Reboostés par leur titre de champion assuré vendredi dernier à l’issue de leur victoire à Leuze, les joueurs locaux ne voudront pas finir la phase régulière par un revers, histoire de préserver leur moral en vue des play-off. Quant aux Frasnois, ils ont une place sur le podium à défendre. À noter toutefois que, même en cas de défaite, ils garderaient une possibilité de remonter sur la boîte car ils auront encore un match à jouer, le 7 avril, contre Paterbos Anderlecht. Dans la même division, Leuze joue ce soir son dernier match de cette saison chez les Eagles Brussels, classés deuxièmes.