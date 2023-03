Tournai bis à une victoire du titre, Frasnes organise son Ladies Day

Du côté des Collines, on a profité d’un week-end de repos pour essayer de soigner les petits bobos. Histoire d’espérer un noyau un peu plus large pour le déplacement à Chaudfontaine, le leader, dimanche. La victoire sera compliquée mais le match doit surtout servir de préparation au duel important du 16 avril contre Nivelles.

Mais l’événement du week-end chez les Frasnois, ce sera l’organisation d’un nouveau Ladies Day, une journée entièrement consacrée à l’ovalie et aux dames ! "Le but est de faire découvrir les bases du rugby aux jeunes filles et aux dames sous forme d’ateliers. C’est une initiation en douceur et en sécurité où l’accent sera mis avant tout sur le plaisir", détaille la présidente et membre de l’équipe féminine, Héliane Vanhaudenard. Le rendez-vous sera donné des 13h sur le synthétique anvinois (au chemin du Carnois) pour les filles dès 3 ans. Une tenue sportive est conseillée. Au programme, il y aura des démonstrations, des ateliers et pour finir la journée en beauté, un repas à l’ambiance rugby (10 €). Une belle occasion de venir découvrir un sport qui en vaut clairement la peine.