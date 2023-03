Les Tournaisiens de Why not ? Racing se sont illustrés à Mettet

Au volant de la 478, Delencre, Laruelle et Trenchant ont pris une "encourageante" 13e place après avoir connu une course sans histoire. Une 13e place mais surtout un Top 5 dans la catégorie Fun. Pas mal.

"Nous avons entamé le week-end en découvrant cette nouvelle voiture et au vu du résultat, c’est très prometteur pour la suite, commentait Nicolas Delendre. Il était facile de commettre des erreurs mais nous sommes parvenus à éviter tous les pièges."

Avec la n°485, Claeys, Businaro et Van Melderen ont aussi réalisé une belle course avec un Top 5 en catégorie Pure malgré "u n bras de suspension épris de liberté ayant coûté un temps minime ", comme l’a décrit le team tournaisien.

Mais Vincent Van Melderen a, de son côté, été récompensé avec un podium en remportant le classement réservé aux rookies. "Ce fut une grande surprise car je ne savais même pas que ce classement existait, sourit-il. Je suis évidemment heureux mais surtout pour l’équipe car elle n’avait jamais eu droit aux honneurs du podium ou d’une victoire en Fun Cup. Je souhaitais retrouver les sensations et l’adrénaline vécues en moto et c’est chose faite."

Pour cette course inaugurale, Why not ? Racing a donc réussi à s’illustrer et en sort grandi. "On voulait connaître un week-end sans accident ni souci de fiabilité et nous l’avons rempli avec brio. Je salue tous les pilotes qui n’ont commis aucune erreur mais surtout l’ambiance était excellente et dimanche soir, on était tous enchanté de ce premier meeting. Cela nous a fait du bien de retrouver les circuits. On va continuer à travailler pour poursuivre notre montée en puissance dans la hiérarchie. " Le prochain rendez-vous, ce sera les 28-30 avril à Zandvoort, aux Pays-Bas.