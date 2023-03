Le titre national, que le début pour Thomas Cornu du Boxing Club Leuze

Sans pression pour la suite

Car l’adolescent de 15 ans ne désirait qu’une chose: monter le plus rapidement possible sur le ring. "J’avais vraiment envie d’aller au combat pour voir de quoi je suis capable". Bien lui en a pris comme le prouve son récent palmarès. Trois combats, trois victoires, un titre de champion francophone et le national. " La compétition francophone, j’y allais vraiment pour me tester et voir ce dont j’étais capable. Le premier match, j’ai eu des difficultés à bien gérer mon cardio. Cela restait ma toute première expérience. J’ai appris de mon erreur et j’ai été beaucoup mieux durant la finale.. Ce fut deux belles prestations.

Samedi, je suis très bien rentré dans ma rencontre. Lors du 1 er round, j’ai constaté que mon adversaire avait souvent les mains basses. Je l’ai donc feinté plusieurs fois là avant de lui asséner un crochet du gauche, ma spécialité. C’est là qu’il a été compté. Mais sur ce coup, je n’ai pas entendu que l’arbitre me disait de reculer. J’ai donc pris un avertissement. Derrière, j’ai donc hésité à continuer à donner pour le mettre KO ou gérer ma boxe. J’ai pris la 2 e option. J’ai gardé plus difficilement le dessus dans le 2 e round. Dans le 3 e , j’ai vraiment eu chaud. Il esquivait bien avant de contrer. Mais j’ai tenu le coup pour m’imposer".

Cette ceinture pour les amateurs constitue une fameuse entrée dans les sports de combat. Mais Thomas Cornu ne se prend pas la tête. "Je suis en junior – de 63 kg. C’est une catégorie qui me correspond bien pour l’instant. Mais ma croissance n’est pas terminée. Il y a bien un jour où je vais devoir monter. On verra à ce moment-là. Pour l’instant, je ne tire pas de plan sur la comète. Je n’ai que 15 ans. je veux juste m’entraîner durement, enchaîner le plus de combats possible et on verra où cela peut me mener".