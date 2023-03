Et en promotion justement, le PVTM battu à Mouscron par Ixelles (2-3) s’est mieux comporté. "On loupe le coche lorsque le marquoir affiche 19-20 dans le premier set et quand on commence à faire des fautes directes à l’attaque, détaille Jérôme Hermand . C’est d’autant plus regrettable qu’après, on gagne les deux suivants en servant mieux. Ensuite, c’est leur ancienne joueuse de ligue A, Coline Coessens qui fait la différence en quatre dans les deux dernières manches. Mais on n’a pas du tout à rougir de cette défaite. Offensivement, c’était un vrai régal avec Élodie Delnatte et Axelle Renotte particulièrement efficaces à l’aile", complète le coach des Mouscronnoises.

Dans la même série, rappelons la victoire à domicile de Lessines qui n’a pas laissé la moindre chance au Pays des Collines avec un 3-0 au décompte final. "Les filles se sont battues avec leurs armes, admet Emmanuel Hagnéré, l’entraîneur visiteur. On a eu du mal au premier set quand, après avoir encaissé cinq points en réception à 12-10, on revient au score pour craquer à nouveau et les laisser filer à 23-18. Il y a cinq mois, je suis persuadé qu’après ce 25-19, on aurait laissé tomber. Or les filles ont continué à tout donner en défense dans les deux sets suivants. Mention spéciale à ce sujet à Joé Delcourt dont c’était le match de reprise après une longue absence ."

En P1, où l’OTT était bye, par contre, on note la défaite pour la deuxième équipe de Lessines qui était aussi opposée au VPC (1-3). "C'était un beau match avec des échanges très spectaculaires, surtout dans les deux premiers sets, se réjouit Yves Lefebvre. Avec de bons services lessinois en début de rencontre. Et puis, le VPC est monté en puissance au filet."

Dans la même division, il y a aussi eu la défaite logique de Basècles face à Charleroi sur un score de 0-3. "J'ai aligné plusieurs jeunes de P4 qui m’ont montré de belles choses", note Franck Vivier. Enfin, toujours dans cette même série, défaite tout aussi attendue vu les positions au classement de Péruwelz à La Louvière (3-0).