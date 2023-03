Florent Boudry veut finir sur une bonne note à Maffle

Dix mois de galère

Sa saison à lui fut même interrompue dès le mois de septembre. "Je n’avais joué que quelques matches en P3 mais ce fut suffisant pour me rendre compte que je ne m’y épanouissais pas. J’en voulais plus, et les matches de Coupe disputés avec les “ A ” me confortaient dans cette idée. Après trois semaines, ma cheville m’a renvoyé à l’infirmerie et après une première opération en janvier, j’ai dû garder la jambe en l’air pendant six semaines. Une seconde a suivi en avril, avec cette fois une remobilisation totale." Malgré son âge avancé, Florent est sorti plus fort encore de cette longue galère. "En juillet, j’ai pu reprendre le sport, et en août je rejoignais Pat Verdun pour préparer ce retour en régionale 2. Au final, je me réjouis d’achever mon aventure ici avec ce groupe et cet entraîneur. Je pourrai ainsi partir sur une bonne note avec, espérons-le, d’ultimes play-off en guise d’adieux." Il reste quatre finales aux Mafflois pour y parvenir: deux gros matches contre Castors Braine (ce samedi) et Gembloux à la maison, et deux plus abordables en déplacement à Saint-Hubert et à Nivelles. " On sait ce qui nous attend face à des Brainois invaincus, mais on ne part jamais battus d’avance. Ensuite, on sera obligé de l’emporter contre Gembloux qui a aussi un programme chargé avec les Castors et Aubel (3e) sur son chemin. Tout peut donc encore arriver. Reste à savoir comment Braine abordera sa fin de saison car cela ne se passe apparemment pas si bien en coulisses. Imaginons que le leader ne s’inscrive pas aux play-off, et nous pourrions éventuellement croiser Mons en demi-finale pour un fabuleux derby."