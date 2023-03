Disqualifié, le Lessinois Maximilien De Smaele doit digérer sa déception

La déception est encore plus grande parce que le combattant ne comprend toujours pas la raison exacte de sa disqualification. "L’arbitre m’avait mis un avertissement plus tôt dans le match pour un coup derrière la tête. J’avais perdu un point dans le deuxième round. Là, il me dit que j’en ai remis un deuxième. Je n’ai pas eu la même impression. Mais c’est comme cela… Quoi que je dise, on ne pourra quand même pas revenir en arrière. Mais c’est vraiment râlant parce que je me sentais très bien. J’étais sûr d’obtenir la victoire. Même mon adversaire me l’a dit dans l’oreille juste après l’arrêt". L’ambiance parfois houleuse qui régnait à Bruxelles (NDLR: des bagarres ont éclaté et la police a dû intervenir) a peut-être joué un rôle dans la décision. Mais notre régional ne peut l’assurer. "Tout ce que je peux dire, c’est qu’il y a eu encore beaucoup de tensions dans le public après ma rencontre. Bref, cela ne restera vraiment pas un bon souvenir pour moi…"

"Je ne sais pas si j’irai encore en compétition"

La pilule passe très difficilement chez l’ancien footballeur de la Real. Il n’est même pas encore certain qu’elle passera totalement… "J’ai commencé la boxe il y a un an et demi environ. Je voulais arrêter le football et Alain (Baudechon) m’a convaincu de venir mettre les gants. J’ai tout de suite accroché. Je restais sur trois victoires en quatre combats avant de me lancer dans ce championnat. Pour décrocher la ceinture francophone, j’ai remporté deux victoires. Mais la défaite du week-end dernier, surtout dans la manière, m’a fait très mal. C’est même une énorme désillusion. Franchement, j’hésite à retourner dans une compétition… Ne serais-je pas mieux en pratiquant juste pour le loisir ? On verra avec le temps si je réussis à répondre à cette question".