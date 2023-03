Coudou n'est pas monté pour rien face à Péruwelz: il offre la finale à Estaimbourg!

Péruwelz met la pression et ne tarde pas à trouver l’ouverture. Sur corner, la tête de Delattre est repoussée par Oliveira mais Dupire a suivi pour pousser le ballon au fond.

Estaimbourg n’est pas groggy. Après un essai non cadré de Morel, la tête de Dubrulle est stoppée à même la ligne par Lelièvre. Sur le contre, c’est Morel qui repousse sur sa ligne un heading de J. Delattre !

Alors que Cortvrint se heurte à Oliveira, une passe en retrait mal calibrée d’Hennebicq pousse Ruggeri à commettre l’irréparable sur Taquet. Delval convertit joliment la sentence.

Péruwelz ne retrouve plus son football. Seul un centre en retrait de Saval vers Cortvrint crée un léger danger sur la cage estaimbourgeoise avant la pause.

Le poteau pour Cortvrint

La seconde période s’apparente à un exercice attaque-défense. On ne joue plus que dans le camp visiteur. Sur corner, la tête de Berthe rase le montant de Oliveira. Le centre-tir de Ruggeri emprunte la même direction alors que la combinaison Heddadji-Wattier est contrée in extremis dans le rectangle. Les deux compères remettent cela six minutes plus tard pour un résultat identique, Cortvrint vivant aussi la même conclusion.

Péruwelz pousse mais ne trouve pas assez de solution nette. Un centre de Ruggeri est repris du front par Cortvrint au ras du montant. Cinq minutes plus tard, Cortvrint s’essaie à nouveau sur un geste identique mais c’est le poteau qui renvoie le cuir (78e)! Un dernier coup-franc de Delval capté par Lelièvre et les derniers rushes péruwelziens ne peuvent éviter la séance des tirs au but. Mais juste avant le coup de sifflet final,

Coudou remplace Oliveira dans les buts estaimbourgeois. Un changement payant pour les pensionnaires de P2 puisque leur gardien stoppe les envois de Berthe et Wattier. Il ne reste plus qu’à Dubrulle à convertir le dernier botté pour envoyer l’Athlétic Club en finale. Une très mauvaise surprise pour Péruwelz qui a, certes, manqué de réussite mais s’est aussi montré trop imprécis en zone de conclusion.

Pour cette finale, Estaimbourg reviendra au stade Luc Varenne. Ce sera le lundi de Pâques face à Naast qui a, lui aussi, créé la surprise face à Hornu