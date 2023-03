Tour final de P2A: un peu de vague à l’âme dans les esprits…

Trois places, cinq équipes pour le tour final avons-nous écrit dans notre synthèse. Ça, c’est pour la théorie, l’aspect purement mathématique car, dans les faits, c’est un peu moins vrai en écoutant les propos de Fabien Delbeeke à Obigies qui parle de valeurs à retrouver avant de voir plus loin. L’AS est pourtant troisième. Isières qui n’a que deux points de retard sur le duo Herseaux-Enghien ne semble plus concerné si on écoute Johan Devos (à moins qu’il ne s’agisse d’un stratagème pour réveiller ses troupes mais sur ce coup-là, on n’y croit pas): "Depuis la défaite contre Hensies, le ressort est cassé (NDLR: la Jeunesse reste sur un bilan d’un petit point sur quinze) ! La spirale est négative, plus rien ne tourne. Des joueurs ont déjà signé ailleurs (Steelandt, Van Nieuwenhuyze et Yakassongo) et n’ont plus la tête au club. On vit ce qui est arrivé l’année passée à pareille époque alors que, ce week-end, il y avait clairement la place pour faire autre chose. On a fait vingt matches exceptionnels sans doute en surrégime et on n’arrive plus à en gagner un. Quand vous avez un effectif jeune et que ça ne tourne plus, c’est encore plus problématique."