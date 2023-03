Six combattants, six médailles nationales: le combo parfait pour le Tournai Savate Boxing

En junior, Chloé Lapauw est allée chercher l’argent. "Dans une poule à trois, en – de 52, elle a remporté son premier combat sans encombre. Lors du second, elle a fait face à une adversaire un peu plus grande et plus lourde. Elle a rencontré un souci au niveau de l’allonge. Elle n’a jamais su trouver la bonne distance. C’est dommage mais ça reste une belle performance pour elle."

Place au combat désormais

Enfin, Aalyah Zemri et Kévin Altruy participaient au National en guise de préparation pour un prochain rendez-vous important: le Championnat de Belgique de combat. " Kévin a réalisé une compétition parfaite. C’était important de voir dans quelle condition physique il est avant le 22 avril. On a pu vérifier la stratégie que l’on met en place au cours de cette préparation. On est sur la bonne voie. Il n’a eu que des victoires unanimes. On vise désormais le doublé face à un adversaire difficile qui a concouru en – de 70 alors que Kévin était en – de 75.

Enfin, Aalyah a remporté ses quatre assauts en – de 65 kg. Elle poursuit sur sa belle lancée. Après sa défaite en Hongrie, on a pu corriger certaines choses. Ici, elle a géré malgré une petite maladie. Elle était prise du souffle mais cela a été. Fin avril, elle connaîtra son premier combat “au KO”. Elle fera face à une adversaire plus expérimentée. Mais on fait le maximum pour l’amener à 100% pour ce premier combat."