P4E: Enghien B va quitter la P4 par la grande porte

Dimanche, Enghien B s’est offert une belle victoire face à Bracquegnies, son dauphin. Un succès qui a permis aux hommes de Giuseppe Lioy de rejoindre l’échelon supérieur à l’issue d’une saison magnifique. "Ce succès face à Bracquegnies, c’était en quelque sorte l’apothéose du travail accompli depuis le début de la compétition. Le début de match n’était pas évident car en face, c’était quand même Bracquegnies, la seule équipe qui nous a tenu tête si longtemps. Mais une fois qu’on a mis notre premier but, ça nous a libérés. C’était un stress positif qu’on a bien su gérer au final. Quand on voit notre bilan avec 100% de réussite à domicile, meilleure attaque et meilleure défense… je crois que notre titre est amplement mérité."