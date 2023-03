P4A: Risquons-Tout, un titre qui ne doit rien à personne !

De retour en P3, le coach, qui entamera sa onzième saison à la tête l’équipe, espère s’y installer… durablement. "En dix ans, j’ai tout connu avec cet effectif. J’espère que, cette fois-ci, on pourra se stabiliser dans cette division. On va conserver l’ossature d’un groupe fidèle au club, ce qui n’a pas toujours été le cas par le passé. J’ai un bon noyau qu’il faudra un peu renforcer et un staff autour de moi qui réalise du très bon travail. Chacun sait ce qu’il doit faire, on va donc tout entreprendre pour assurer dans un premier temps notre maintien. On a déjà bien avancé au niveau du recrutement pour compenser les départs naturels, je suis donc confiant."

Brunehaut B au courage

Dans le bas de tableau, Brunehaut s’est offert un second succès dans ce championnat. Malgré les difficultés rencontrées tout au long de la saison, les protégés de Ludo Delaby ont toujours fait preuve de courage à toute épreuve.

La victoire de dimanche face à Taintignies B récompense donc l’abnégation du coach et de ses joueurs. "Même si on n’avait plus grand-chose à jouer dans ce championnat, on était motivé face à cette équipe à notre portée. Ce n’était pas si simple car c’est une équipe jeune qui a une bonne marge de progression devant elle. Mais voilà, avec un but inscrit dès le début de partie, on a su s’organiser sur le plan défensif pour conserver l’avantage dans un premier temps et pour doubler la mise à un quart d’heure du terme. Je tiens néanmoins à préciser que les jeunes de Taintignies auraient mérité de prendre au moins un point car notre gardien de but nous a sauvés à plusieurs reprises."

Bravo donc à l’équipe "bis" de Brunehaut qu’on ne verra plus dans le paysage de notre football amateur lors de la saison prochaine. "Le club va se concentrer sur une seule équipe première, ce qui sera plus facile à gérer. Personnellement, j’arrête aussi pour le moment."