P3A: le président Julien Stekelorum part sur une bonne note à Esplechin

Un an plus tard, Esplechin effectue à nouveau l’ascenseur, une vraie réussite aux yeux de son président: "C’est magnifique de terminer de la sorte avec un groupe composé essentiellement de joueurs qu’on peut qualifier de revanchards. Oui, on peut le dire comme ça, ce terme convient très bien aux membres du staff, Grégory Beukenne et Benoît Staelens qui avaient une énorme envie en entamant cette saison, mais aussi aux joueurs qui, pour la plupart, ont connu la saison pourrie en P2 et voulaient oublier cette période durant laquelle ils ont été la risée de la série. Parmi les transferts, on a accueilli pas mal de garçons qui avaient aussi envie de se relancer. Je pense à Tony Dubois, dont plus personne ne voulait mais qui est aujourd’hui en tête du classement des buteurs. Notre gardien de but Thomas Pitot s’est merveilleusement relancé, et Jérôme Soudan a livré une saison exceptionnelle. Bref, on doit faire remarquer que tous ces garçons ont prouvé qu’ils avaient du football et peuvent librement fêter le titre."

Un rôle d’arbitre

Il reste désormais à terminer le championnat en beauté. Et le président Julien Stekelorum est persuadé que son équipe ne va pas lâcher l’affaire lors des quatre dernières journées à disputer. "Connaissant assez bien les garçons, ils auront envie de jouer le coup à fond et de tenir leur rôle d’arbitre dans la course à la deuxième place puisque l’on doit encore affronter Mouscron et Péruwelz B, tout en montrant qu’Esplechin est un beau champion. Ce joli titre est d’ailleurs à l’image de ce que l’équipe a montré tout au long de la saison. Je me souviens du premier match de championnat, gagné assez difficilement contre Velaines… Les joueurs s’étaient déjà promis de ne rien lâcher et tout faire pour aller au bout."

"Leur premier supporter"

Le président se sent rassuré en sachant que son départ ne signifie pas un coup d’arrêt dans la belle dynamique qui anime le club puisque Francis Bury et Alexandre Hollebeke vont désormais assurer la relève: "Le moins que l’on puisse dire est que les deux repreneurs ont le courage de relever le défi. Sportivement, il sera important de poursuivre sur la lancée du titre pour se stabiliser en P2 mais il faudra aussi reformer un comité. Quoi qu’il arrive, je serai leur premier supporter."

Pour Julien Stekelorum, c’est aussi une nouvelle vie qui va commencer, même si l’intéressé retiendra surtout le positif de cette expérience dans le football: "Je quitte le milieu pour faire d’autres choses et me ressourcer. Je continuerai à aller voir des rencontres de football le week-end mais je pourrai aussi voir d’autres équipes où j’ai des copains et suivre ma compagne qui joue au hockey ou remonter bien plus souvent sur mon vélo de course. Je pars sans regrets et surtout enrichi d’une belle expérience car gérer un club de football me semble plus compliqué que gérer une entreprise. Quand on travaille avec des bénévoles, il faut surtout veiller à ne froisser personne mais il faut aussi allier le côté social d’un club avec le côté comptable et donc une certaine rentabilité."

Fortement sollicité par d’autres clubs, Julien a préféré décliner toutes les offres qui se sont proposées à lui mais ses adieux au petit monde du ballon rond ne sont – peut-être ? – qu’un au revoir…