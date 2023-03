P2A: Estaimbourg affamé, Néchin pas à la diète

Les Tanneurs ne lâchent rien mais le week-end prochain les verra affronter Anvaing sur le coup de 15h tandis que Néchin va accueillir Templeuve trois heures plus tard. Une défaite de l’AC associé à un succès du SC signifierait ni plus ni moins que le titre !

Nul ? Oui mais pas nul !

On vous parle du super match qui a opposé Herseaux et Enghien. Pas de vainqueur, pas de but mais un très beau spectacle entre deux valeurs sûres de la série ! "Un très bon point face à une très belle équipe enghiennoise qui est très mature dans tous les secteurs de jeu, souligne Pierrick Bracaval le capitaine herseautois. Il n’a manqué que les buts, et je pense que ça provient du fait que les adversaires se craignaient. On savait tous bien que celui qui réussirait à marquer avant l’autre l’emporterait."

Le capi relevait aussi les difficultés aux abords de la zone de conclusion. "On propose du beau jeu mais on a beaucoup de mal à entrer dans les trente derniers mètres malgré nos qualités. Il faut aussi convenir que les gardiens ont sorti une belle prestation." Ce n’est pas nous qui allons le démentir !

Par contre, Andrew Ritière se montrait plus mitigé. "Ce 0-0 ne nous arrange pas ! On savait que ça allait être difficile surtout sur un terrain très gras. On s’est frotté à une des plus belles équipes de la série qui a vraiment des qualités techniques très impressionnantes (NDLR: au moins, là dessus, les deux camps se rejoignent). On a réussi à opposer notre grosse force mentale parce qu’on ne lâche jamais rien sur le terrain. On se bat à fond. Herseaux s’est approprié le ballon lors de la première période, on a misé sur les contres avant d’équilibrer le jeu. Le match nul est finalement logique."