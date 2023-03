Maintien en P3A: les Diables rouges de Rongy y croient toujours

Battus par les champions esplechinois, les joueurs de Rongy savent que les prochaines semaines s’annoncent très stressantes puisqu’il va falloir absolument engranger quelques unités contre Ellezelles, Béclers et aussi Mouscron avant la rencontre décisive de l’ultime journée contre Ere B. Arrivé le mois dernier à la tête de l’équipe, Philippe Motte a pu apprécier les progrès réalisés ces derniers jours et se montre très confiant pour la suite de la compétition: "On a réalisé un très bon match à Esplechin. Certains supporters locaux ont même dit que les champions ont livré leur meilleur match pour parvenir à nous battre. Mes joueurs ont affiché un bon niveau tactique et ont même réussi à égaliser. Au final, on peut dire qu’on a causé quelques frayeurs aux champions mais leur victoire est globalement méritée. Depuis mon arrivée, je sens que l’équipe est devenue plus consciencieuse et qu’on forme un groupe avec des garçons qui ont envie d’assurer le maintien. Pour beaucoup d’entre eux, c’est important de terminer sur une bonne note, histoire de ne pas avoir une descente enregistrée sur le CV."