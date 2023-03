Coupe du Hainaut: Péruwelz - Estaimbourg, quelle belle finale cela aurait pu être!

Quand on est si proche du but, l’objectif est clair: la finale !

Sylvain Binon: Remporter la Coupe était l’un des objectifs fixés par le club en début de saison. On l’a déjà gagné deux fois dans un passé récent. On veut ajouter un 3e trophée.

Quentin Winberg: Quand on est si proche du terme, on doit tout faire pour gagner. Sur un match, tout est possible. Mais si cela se passait mal, on pourra quand même dire qu’on a réalisé un parcours incroyable. Quoi qu’il arrive, on sera très fier de ce qu’ont montré les joueurs.

Péruwelz cartonne en P1 et a éliminé Molenbaix mais Estaimbourg vient de sortir Belœil et Montignies. Jamais deux sans trois pour lui ?

SB: On est le favori logique pour tout le monde. Mais en coupe, il n’y a plus de divisions qui tiennent. C’est l’engagement qui fera la différence. Nos adversaires en auront vu qu’ils viennent de sortir deux P1. On sait que c’est un opposant de qualité. Ce n’est pas un hasard s’il joue le top en P2. Il aurait facilement sa place dans notre division. On l’a scouté. On sait à quoi s’attendre. Nos joueurs ne doivent surtout pas penser que ce sera une qualification facile.

QW: Tout le monde nous parle de ce "jamais deux sans trois". Mais il faut reconnaître que Belœil n’avait pas sorti sa grosse armada alors que Montignies est plus dans le dur. Péruwelz est une grosse équipe, qui veut gagner cette coupe. On va devoir travailler plus pour la contrer. Ce sera difficile. Mais sur un match, on peut espérer.

On arrive en fin de saison avec des organismes fatigués. Vous allez aussi jouer le tour final. Est-on tenté de faire tourner un peu ?

SB: On ne doit plus penser au championnat le temps d’une rencontre et jouer le coup à fond. On sait qu’il y a de la fatigue. D’autant qu’on a une grosse semaine car on enchaîne Gilly après Flénu. Mais il ne doit pas y avoir de calcul même s’il n’y a eu que deux jours de récupération.

QW: On a un noyau assez court. On tourne avec 15-16 éléments depuis un petit moment. Par rapport aux autres équipes de P2, on a eu deux matchs de coupe en semaine. Cela nous a privés de certaines phases de récupération. Mais on ne doit pas être dans la gestion ce mercredi. De toute façon, on a un groupe qui ne l’accepterait pas. Nos joueurs sont trop compétiteurs pour cela. On gère les entraînements un peu différemment pour ménager les organismes. Puis, c’est toujours important de conserver une bonne dynamique pour la suite. On est déjà sûr d’aller au tour final grâce à la tranche. On sait que ce sera difficile d’aller chercher Néchin mais on ne lâche rien derrière eux. Pour garder ce bon état d’esprit, il n’y a qu’une chose à faire: continuer à gagner.

Petite particularité de cette demi-finale, personne ne jouera sur sa pelouse. Le rendez-vous est donné au Luc Varenne de Tournai, lieu de la finale.

SB: C’est dommage que nous n’ayons pas l’éclairage adéquat à Péruwelz. Mais c’est une bonne chose d’avoir été accueilli par le RFC Tournai. C’est un beau stade. On espère attirer pas mal de monde, même si on est conscient que le timing en pleine semaine n’est pas idéal. Pour les joueurs, il faudra s’adapter à une grande pelouse. Alors qu’il n’y a eu que deux jours de récupération, il faudra multiplier les efforts. Il faudra aussi gérer son positionnement. Mais on fait confiance au groupe. Puis, je le répète, cela se jouera surtout à l’envie. On a deux équipes joueuses, c’est donc idéal d’avoir une belle surface.

QW: Plusieurs joueurs ont déjà eu la chance de jouer au Varenne. C’est un beau terrain pour nous qui aimons jouer au ballon. Il est grand, on n’a pas spécialement l’habitude de cela en P2. Ce sera peut-être plus difficile à gérer. Mais ce sera la même chose pour Péruwelz.