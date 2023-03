Accent Wapi pour les finales de Young Cup

Lors des demi-finales qui se sont jouées tout au long de ce dernier week-end, c’est le FC Tournai qui a montré la voie à suivre dès samedi matin. Ses U10 sont allés valider leur billet de finalistes à Ransart, l’emportant sur le score de 1-4. En finale, ils seront opposés à La Louvière qui a, de son côté, gagné face à Gosselies sur le même résultat. Les petits Sang et Or seront accompagnés des U12 du club qui ont aussi brillé en déplacement. Sur la pelouse d’Hensies, les Tournaisiens ont fait montre de toutes leurs qualités pour l’emporter 0-5. En finale, ils vont avoir droit à un chouette derby puisqu’ils retrouveront la Squadra Mouscron qui a eu un peu plus de mal à se défaire de Farciennes: succès 2-1 ! Le club des Hurlus aurait pu avoir un second finaliste mais ses U19 ont manqué de réussite lors de leur duel à Ransart. À l’issue des 90 minutes, le marquoir affichait une égalité de 1-1 et c’est aux tirs au but que l’affaire a été entendue, malheureusement au détriment des Mouscronnois (4-2).

Deux sur trois à Luingne

Pour sa part, Luingne était présent au stade des demi-finales en force, avec trois équipes. Et c’est du deux sur trois qui est venu sanctionner le week-end des Cleugnottes qui prestaient tous à domicile. L’issue a été favorable pour les U16 et les U17. Pour les premiers cités, Nalinnes, pourtant fameusement supporté, n’a pas fait le poids en s’inclinant 6-0. Les Luingnois retrouveront Gerpinnes, vainqueur de la RAAL 0-1, en finale. Pour les seconds, ce sont les "B" de La Louvière qui n’ont pu éviter la défaite: 4-2 ! En finale, les Rouges auraient pu affronter Havinnes mais les Sang et Or de l’ASC se sont fait éliminer par La Louvière A (1-2).

Ce n’est pas passé pour les U14 de Luingne qui ont été battus par Gosselies aux tirs au but après avoir tenu le 2-2 (1-3). On conclut avec trois derniers qualifiés issus d’autant de clubs différents. Templeuve a été à la fête grâce à ses U11 qui sont revenus de Tertre avec une victoire 1-4. En finale, ils devront se mesurer Montignies qui a dominé l’Olympic de Charleroi 3-2. La REAL a vu ses U13 prendre le dessus sur Morlanwelz: victoire 4-2 et présence assurée en finale aux côtés de Ransart qui a défait Hornu 6-0 !

Enfin, grosse performance des U15 d’Isières qui étaient mal embarqués dans leur demi-finale face à PAC Buzet. Menés 1-3 à la pause, les Jaune et Bleu de la JS sont revenus au score pour finalement s’imposer après la séance des tirs au but (4-3). Ils auront Soignies, vainqueur de Gosselies, aussi après la loterie des penalties, en face d’eux en finale.

Chez les réserves, la finale opposera le Pays Blanc qui a éliminé Enghien 3-1 à Soignies qui a sorti Rumes 1-3.