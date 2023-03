Un Pays Vert inédit fait preuve de caractère pour ramener un point

Chez une équipe de Tamines qui restait sur de bons résultats au point de partager la tête de la troisième tranche en compagnie de Mons et d’Aische, le Pays Vert a réussi à ne pas rentrer bredouille. Et pourtant, les circonstances de la rencontre ne lui étaient en rien favorables. Il y avait d’abord l’avant-match et le constat d’un effectif une nouvelle fois drôlement rajeuni en raison des absences avec, notamment, la présence sur le banc de Robin Sluys et Arthur Vandenborre. Sur le terrain, on retrouvait Victor Dupont ! "On savait qu’on allait devoir innover, note David Bourlard. Pas de Sven Leleux, Jason Vandeville, Ricardo Di Sciacca, Jo Eckhaut, ni Joachim Dubois ! Désolé mais cela fait quand même beaucoup. Mais au lieu de se plaindre, on a fait en sorte de rester dans le positif en faisant confiance à notre jeunesse. C’était le moment d’aligner Victor en défenseur central droit. En fin de match, on a même fini avec Séraphin Mundine au back droit. Si on m’avait dit il y a quelques semaines, je n’aurais jamais imaginé mais là, pas le choix, il fallait composer avec toutes les absences et les événements de la rencontre."