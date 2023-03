Quatrième victoire pour Victor Vico

Du côté féminin, on a assisté à une belle démonstration de Cécile Wanders qui a décroché une superbe 16e place en bouclant les 11,800 km en 44.35, soit une moyenne de près de 16 kilomètres/heure (3.46/km) ! Katrien Dickx boucle la distance en 48.59 s’attribuant la 46e position, et la deuxième dans la catégorie dames. Virginie Dujardin se classe 49e et 1re A1, en 49.10. Marie Lacroix est 103e, et 2e A1 en 53.05, devant la troisième de la caté, Catherine Dujardin, 114e en 53.31. Ou encore: Camille Deleruelle, 119e en 53.41. Suivie par Mireille Duquenne, 127e en 54’ pile. On retrouve 105 dames, soit plus de 20% de la participation.