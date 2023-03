P1: des situations quelque peu menaçantes

"Après vingt minutes, le match était plié"

On respire un peu mieux à Antoing ! Malgré un noyau réduit, le Pays Blanc n’a éprouvé aucune difficulté à se débarrasser du Rœulx. Auteur de deux buts, Florian Carbonnelle savoure à juste titre. "On savait que les visiteurs ne s’entraînaient plus beaucoup. C’est pourquoi il fallait mettre beaucoup d’intensité dès le début de la rencontre. Avec deux buts en vingt minutes, le match était plié. Malheureusement, on a trop galvaudé par la suite, baissant également de régime après une demi-heure. Mais même si on n’a pas vu un grand Pays Blanc, on a assuré l’essentiel tout en gardant le zéro derrière. Avec un bilan de sept points sur neuf, le sauvetage est quasi assuré", expliquait le joueur antoinien.

"C’est à croire que nos P3 sont meilleurs"

C’est très loin d’être le cas à Luingne. Battu à Soignies, le promu a déçu, Giovanni Seynhaeve en premier. "Ce n’est pas la joie. Alors que nous récupérons nos blessés, les résultats ne suivent plus. Et c’est à croire que nos P3 sont meilleurs… Après une bonne première période, nous n’avons plus affiché la même mentalité. C’était très décevant et offensivement inexistant. Défensivement, nous avons commis trop d’erreurs individuelles, offrant les buts de la victoire aux Sonégiens. Cela devient très compliqué. En recevant Solre ce week-end, on assistera à un match couperet. En cas de défaite, je pense que nous serons mûrs pour la descente."

De l’inquiétude à Molenbaix avant le tour final ?

Ce n’est pas non plus la grande forme à Molenbaix. Dès lors, faut-il s’inquiéter à quelques semaines du tour final ? "ll est clair qu’on accuse le coup et qu’une remise en question s’impose, observe Charly Vanherpe, l’entraîneur-adjoint. Nous devrons profiter du mois d’avril pour reposer les bases et repartir sur de bons rails. Certes, nous avons des soucis avec un effectif touché par les blessures mais nous n’assistons pas non plus à des séances d’entraînement espérées. Physiquement, on le ressent en match, Ransart s’étant montré meilleur que nous à ce niveau."

Il y a des défaites moins ennuyantes que certains nuls. Ainsi, Péruwelz a perdu à domicile mais la manière affichée ne méritait pas pareil sort. "Nous méritions le nul plutôt que le hold-up perpétré par Flénu. L’énergie était présente mais nous n’avons malheureusement pas su concrétiser. Flénu a mieux joué le coup que nous. C’est une mauvaise opération pour le tour final avec le retour de Gilly et du Pays Blanc à nos basques", résumait Jonathan Krys.