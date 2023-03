Les Vaudigniens remportent la rencontre de la peur à Ghlin

Une première période ratée de la part de Vaudignies qui manque d’engagement. Les locaux ont eu de nombreuses occasions et ont touché les piquets à deux reprises. Kostenko va ainsi ouvrir la marque à la 25e. Après les citrons, les visiteurs sont plus concernés alors que leur adversaire baisse pavillon. Bergeret est arrêté fautivement dans la surface et c’est Minon qui égalise. À la 80e, une combinaison entre Bassée et Grumiau est terminée par De Waele qui fait ainsi 1-2.