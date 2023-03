Les Mafflous confirment leur place dans le Top 5

Même si la différence au classement était marquante entre les deux équipes, Patrick Verdun redoutait le déplacement de dimanche à Ensival. Au terme d’un long déplacement et après le changement d’heure, les Mafflous ont parfaitement géré leur match pour rentrer au bercail avec les trois points. Les locaux sont pourtant plus incisifs en début de partie et remportent le premier quart 26-22 avant de voir les visiteurs resserrer leur défense et prendre les commandes. Ce n’est qu’après la pause que la différence s’accentue, Maffle peut alors faire tourner son banc. L’écart maximum atteindra les vingt points mais la bande à Manu Meunier finira par atteindre les 90 points au terme d’une deuxième période fort offensive. Voilà Maffle bien installé à la cinquième place avant d’accueillir les Castors Braine. Le leader autoritaire essaiera de décrocher une 23e victoire de rang mais il y aura du répondant.