Le derby et les lauriers pour Brunehaut

D’abord la rencontre avec un déplacement à la LeuzArena qui s’est déroulé comme prévu pour les visiteurs nettement supérieurs dans tous les compartiments. Avec quatre buts rapidement inscrits par Planque, Echcharoui, Messina, Greco, on a vite compris qu’il n’y aurait pas vraiment de suspense dans ce derby. Néanmoins, à 0-4, Cantraine réussissait à rapprocher ses couleurs peu avant le repos. À la reprise, le penalty transformé par Benbouzid relançait quelque peu l’espoir local mais celui-ci fut de courte durée puisque, dans la foulée, Ahdach et Greco pliaient définitivement le match. Il ne restait plus qu’à finaliser le boulot. Planque, Baptiste et Charlo s’en chargeaient bien volontiers avant d’apprendre la bonne nouvelle en provenance de Thulin. "On avait envoyé quelqu’un à Thulin pour suivre le résultat des Eagles et on a appris avant la fin de notre match que la rencontre avait été interrompue avant son terme à cause d’incidents, disait Aurélien Depretz, le T2 de Brunehaut. Du coup, on a pu fêter notre titre plus tôt, ce qui va nous éviter le stress du dernier match contre Frasnes lors de la dernière journée de vendredi."