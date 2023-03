On connaît la musique à Estaimpuis, un match correct gâché par une fin de match bâclée. Les fautes commises plus tôt dans la partie ont porté à conséquence dans les ultimes minutes. Ludovic Guyot déplorait un banc trop court pour y répondre. "On a longtemps mené mais le manque de rotation nous fait perdre. J’ai dû aligner des filles qui avaient quatre fautes. On verra en fin de saison si cette défaite va nous coûter la descente ou pas. Si on se reprend contre Fleurus, on peut encore se sauver car on bat Stambruges à l’average." Chez les Campenaires, ce succès donne une bouffée d’air frais avant d’aller au Tremplin. Le coach Houdart remarquait la résistance dont a fait preuve son noyau. "On a joué jusqu’au bout après avoir été longtemps menées. Ça nous a permis de faire la différence dans le money-time. On a eu le mental pour inscrire les tirs à distance décisifs. Les jeunes ont fait le job. On a mis de la vitesse dans notre jeu pour les fatiguer. On pèche parfois par gentillesse en défense. Il faudra moins de laxisme vendredi."