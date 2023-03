Impitoyable foot: bien jouer n’est pas gagner

L’équipe a des qualités. Descarpentries et Nasca l’ont bonifiée chacun dans leur style et ça tient plutôt bien la route mais ce n’est pas suffisant car vous n’êtes pas à l’abri de la petite erreur qui fout tout par terre. Il a suffi de quelques secondes de flottement afin que Lambert punisse les Tournaisiens. On savait que les opportunités ne courraient pas les rues, mais il y en a eu quelques-unes, et la plus franche pour Lekehal à quelques minutes de la fin.

À 0-1, c’est Tournai qui se serait retrouvé assis dans un fauteuil. "C’est vraiment cruel, je ne peux pas dire autre chose, confiait Valentin Dassonville. Surtout lorsque l’on voit toute l’énergie qu’on a dépensée. On a vu qu’on formait un vrai groupe. On ne s’est pas créé beaucoup d’occasions, mais on le savait avant la partie. On ne mérite vraiment pas ça ! Un match nul aurait été un verdict correct. À 20 minutes de la fin, on a pourtant fermé la baraque."

"Un coup sur la tête"

Sorti la semaine passée – et il n’était pas content ! – le flanc droit faisait son autocritique: "Luigi Nasca m’a dit que je n’apportais pas assez offensivement. C’est ce que j’ai tenté de corriger même si j’ai fait l’un ou l’autre mauvais choix en première période. On a pris un coup sur la tête avec ce revers, ça va faire mal mais c’est maintenant qu’on va voir si on a les facultés mentales pour revenir. On n’a plus le choix: un maximum est désormais obligatoire jusqu’à la fin de la saison."

Francis Ze savourait son retour même s’il aurait préféré le fêter avec un but: "Je ne sais pas reprendre directement le ballon de Sofiene quand il arrive ; dommage de sortir d’ici avec une malheureuse défaite, car je me suis senti vraiment bien après ma longue absence. Le plus compliqué à gérer, c’est l’intensité de la partie, le rythme à retrouver. On s’est battu en équipe."

Sept minutes de jeu de plus au compteur d’un Mathis Marquette qui a suppléé Maxime Calon: "Avec toujours le même plaisir de retrouver le terrain, souriait-il. Pas évident de rentrer dans ce genre de match car il faut être directement dedans et ne pas commettre d’erreurs. Je crois que je ne m’en suis pas trop mal sorti. Cette défaite fait mal, mais on n’a pas d’autre choix que de se concentrer sur le prochain match. C’est le foot !"

"Pas récompensés !"

Noah Amury a couru. Beaucoup couru. Et vite ! Sa pointe de vitesse a fait très mal sans être traduite en but: "C’est une de mes qualités, je n’ai parfois pas l’occasion de l’utiliser mais ici, c’était bien. Il ne manque qu’un but pour être pleinement heureux. Les efforts sont là mais ils ne sont pas récompensés. J’ai pourtant essayé…"

Quand on lui dit qu’il gère parfois mal ses courses – l’action est jolie à regarder mais elle se termine par un contrôle trop long ou une passe mal ajustée, Noah confirme: "Ce n’est pas une question de maîtrise de mes efforts mais plutôt d’efficacité." "Et puis il est encore jeune, cela se travaille", ajoutait son coach.

À l’attaque, et puis un cran plus bas, il s’est adapté: "J’ai essayé de bien me placer quand je suis redescendu. On s’est bien battu, dommage de perdre dans les derniers instants surtout que ce n’est pas la première fois que pareille mésaventure nous arrive. On a mal joué le coup."