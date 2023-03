Menées à la mi-temps, les Enghiennoises ont inversé le cours des choses pour remporter une victoire qui leur permet de revenir à hauteur de Soignies et Courcelles au classement. L’entraîneur Christophe Deglas pointait la préparation délicate de ce match pour expliquer le score serré. "On avait des joueuses blessées et les entraînements de cette semaine ont été compliqués. Les pivots et les ailières ont travaillé séparément. Nous manquons de jeu à cinq pour progresser offensivement pour l’instant. Il y avait un manque d’automatismes mais les filles ont tenu le coup donc je suis satisfait de leur match. Après quelques changements de notre côté, Fleurus a réussi à inscrire quelques trois points. Après la mi-temps, on a joué un peu plus avec la tête et le cœur et ça a fait la différence."