En recevant son dauphin, Enghien B pouvait plier l’affaire dès ce dimanche et s’emparer, dès la fin mars, du titre de champion. Les équipiers du capitaine Guillaume Camby ne se sont pas privés pour le faire en prenant de suite leur adversaire du jour en tenaille et en l’emportant 3-1: "On voulait directement mettre la pression et transformer nos bonnes intentions au marquoir pour ne pas laisser espérer Bracquegnies B. On a réussi en démarrant fort, en mettant le 1-0, puis le 2-0. On a plus été dans le contrôle et la gestion par la suite. Ils ont réclamé un péno à 2-0 et je ne sais pas s’il y avait ou non… Si oui, tant mieux pour nous mais le ref est un être humain et des erreurs, cela peut arriver ! Au final, je ne pense pas que ça ait eu un impact sur le résultat de la partie." Encore moins sur le titre qui ne souffre d’aucune contestation ! "Il est mérité car on a beaucoup travaillé cette saison-ci en étant souvent très nombreux aux entraînements qu’il pleuve ou qu’il fasse moins 10 degrés… Notre force, c’est cette solidarité qu’on a les uns envers les autres. On s’entraide naturellement. Si on a un coup de moins bien, on sait que l’équipier est là. Et c’est ce qui fera toujours notre force la saison prochaine en troisième provinciale."

Maurage B – Flobecq B 0-16

Flobecq a faim de victoires et veut aller chercher la dernière tranche. Il l’a montré sur la pelouse de Maurage qui n’a pas eu voix au chapitre et a ainsi pu constater la nette supériorité technique de Flobecq qui s’est montré intraitable avec des buts de Maquet qui en a mis six, de Siply, auteur d’un doublé, Roobaert, Van Cutsem, aussi deux buts, Mauroit, Leghait, qui en a marqué trois, et Gortz.

Le Rœulx B – Isières B 2-4

En première mi-temps, Isières B prend la direction des opérations en ne donnant quasi aucune opportunité à son adversaire. Nachtergaele va ouvrir la marque dès la 4e sur une longue rentrée en touche, avant qu’une erreur de jeunesse dans la défense visiteuse permette à Le Rœulx d’égaliser sur un penalty. À la reprise, Isières décide de laisser venir et procéder par contres. À la 48e, Nachtergaele lobe le gardien des 30 mètres. À l’heure de jeu, Laloy profite d’un contre pour enfoncer le clou. Et pour terminer, Noul récupère un corner et lobe le gardien du pied gauche au second poteau.