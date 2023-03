D2 ACFF: Nouvelle défaite frustrante pour une Real pas moins forte que Tubize

Mais comme c’est trop souvent le cas, les Acrenois ont encaissé sur une petite erreur. "On avait prévenu au briefing que l’adversaire aimait dédoubler sur le flanc droit. Et le premier but tombe de la sorte. En plus, leur attaquant passe trop facilement entre nos défenseurs pour placer sa tête". Et c’est encore par un heading victorieux que les visités doublaient la mise. Cela fait trois buts identiques de suite après celui pris contre Binche. Énervant quand on possède une telle taille défensive… "Malgré tout, on revient bien grâce au but de Koné. On a un bon moment. Puis, on prend ce 3e but sur penalty. Encore une fois suite à une phase arrêtée. Un corner tiré en retrait. Le ballon arrive trop facilement en seconde zone et le joueur centre sur la main de Denis Delaunoit. Un petit coup du sort…"

À 3-1, les visiteurs ont au moins eu le mérite de ne pas lâcher. Pas comme à Namur récemment. Ils ont même réussi à se rapprocher grâce à un but de Mayélé qui a fêté dignement sa récente paternité. "Malheureusement, cela tombe trop tard pour espérer mieux. Cette défaite est frustrante car on ne s’est pas senti moins fort que notre adversaire. Mais pour l’instant, on commet trop de petites erreurs pour réussir à enchaîner les bons résultats. On a senti les joueurs assez frustrés en fin de partie après avoir pris de nouveaux bêtes goals en phases arrêtées". Reste désormais à transformer cette frustration en motivation afin d’obtenir quelque chose à Stockay. Car pour ce qu’il a montré par intermittence cette saison, ce groupe ne mérite pas de finir dans l’anonymat du bas du ventre mou…