Une voie royale s’ouvre pour Enghien

Aambiance des tout grands soirs samedi à Petit-Enghien où le comité local avait décidé de mettre ses équipes de jeunes à l’honneur après leurs belles prestations lors des finales provinciales. Dans une salle bien garnie, les locaux entrent bien dans le match (7-2) mais Templeuve réagit et passe devant grâce à un Chantry qui s’était pourtant blessé aux ischios en semaine mais qui avait tenu à disputer ce match au sommet. Au quart d’heure, les visiteurs connaissent un premier moment de flottement, ce dont profitent logiquement les locaux qui accélèrent, interceptent de nombreux ballons et creusent un premier écart. Templeuve ne se laisse pas abattre mais ne peut rien faire contre une équipe en pleine confiance. Malgré les dix-neuf points de retard à la demi-heure, les visiteurs tentent une dernière fois de provoquer la réussite et se rapprochent à douze longueurs mais Enghien gère parfaitement la fin de partie et fait même participer ses jeunes joueurs à la fête pour décrocher une dix-neuvième victoire qui, à quatre journées de la fin du championnat, laisse logiquement entrevoir la perspective d’un nouveau titre, un an à peine après avoir rejoint la P2. "On ne s’emballe pas, on se rend la semaine prochaine à Blaregnies qui nous avait battus au premier tour et sur un match, tout peut se produire là-bas. On va aborder chaque rencontre comme si c’était une finale et en respectant chaque adversaire", commentait l’excellent Mike Vandermaelen. Son coach Laurent Wilmus abondait dans le même sens et saluait la belle réplique de Templeuve: "Le score est sévère car on a assisté à un vrai beau match. On a eu une période compliquée avec trop de pertes de balle et une grosse absence au rebond puis on a déroulé avec des garçons issus du banc qui ont montré leur importance."

Dans le comité, Frédéric Larsimont se rend compte que la saison est déjà réussie: "Depuis le match contre Stambruges, tout semble fonctionner à merveille. On peut sereinement préparer l’an prochain avec l’arrivée de Flo Boudry et de deux Bruxellois qui militent actuellement en régionale 2."

Dans les rangs templeuvois, cette défaite ne doit pas faire oublier la belle série de dix victoires consécutives. "Rien n’est perdu, on doit encore disputer quatre matches avec le même sérieux et qui sait si les portes du tour final ne s’ouvriront pas", commentait Félix Renard qui semble s’être bien remis après une saison contrariée par les blessures et espère par conséquent poursuivre l’aventure à condition de ne pas jouer sur une jambe.