Trop vite plié pour le spectateur neutre

Trente-cinq secondes ! Voilà le temps qui est octroyé aux visiteurs du Rœulx pour espérer prendre des unités à Antoing ! F. Carbonnelle arme une volée que Stumans laisse passer dans la lucarne. Les locaux sont déjà sur le velours, d’autant plus que Cleves est tout près de tromper son propre gardien sur un centre de Baudry. Après une tête trop enlevée de Filmotte, F. Carbonnelle se joue de son opposant d’un coup du sombrero avant de prendre Stumans en défaut pour la seconde fois de l’après-midi. Le Rœulx tente bien de réagir mais les essais de Decrem ne sont pas cadrés comme ceux de Baudry dans l’autre aire de jeu. À quatre minutes de la rentrée aux vestiaires, un joli débordement de Derbal profite à F. Carbonnelle mais Chebaïki contre la reprise in extremis.

Tout comme la fin de la période initiale, le retour sur la pelouse n’est pas des plus folichons. Stumans intervient à propos entre F. Carbonnelle et Renard. Mais ce sont surtout les mauvais choix offensifs locaux qui prédominent.

Derbal affole sur son aile mais manque de précision dans la dernière passe ou ne trouve pas preneur de centre au cordeau. Jacques Depreter effectue un changement payant. Devillers monte au jeu et délivre ses couleurs une minute après avoir déjà secoué les filets adverses, le but étant annulé pour hors-jeu ! C’est le coup d’assomoir pour les visiteurs même si Cuzzucoli effectue sa première sortie à la 80e au-devant de Circina.

Une minute plus tard, Derbal offre une balle de doublé à Devillers, mais celui-ci vise les nuages devant un but vide ! Après un nouvel essai de Decrem qui est non cadré, Stumans empêche le marquoir de grimper à deux reprises sur de nouvelles pénétrations de Derbal. La dernière possibilité est encore issue des pieds de Derbal mais le portier rhodien repousse la reprise à la retourne d’Haillez. Une victoire incontestable des locaux qui n’ont malheureusement pas eu le goût de soigner la manière et le réalisme offensif face au gardien adverse.