Face à des locaux qui jouent pour sauver leur peau, Moen a connu un début de match compliqué. Surtout dans les impacts physiques. Pardo va les délivrer en envoyer une frappe des 25 m dans les filets. Si la fin du premier acte est maîtrisée par les visiteurs, ces derniers vont souffrir lorsque ce même Pardo sera (sévèrement) renvoyé aux vestiaires à l’heure de jeu. Veune joue son va-tout dans les derniers instants, mais le score n’évolue plus. "Cette victoire, acquise en groupe et au caractère, fait du bien, savourait Greg Vandenbulcke. Le maintien est acquis et on n’est finalement pas très loin du tour final !"

Moorslede – Dottignies 2-1

Les Dottigniens débute la rencontre de la pire des façons, en encaissant un premier but après… 90 secondes ! Secoués, les visiteurs se reprennent mais ne concrétisent pas. Le scénario se noircit encore lorsque Moorslede double son avance à la 25e ! Avec une autre animation de jeu, le RDS pouse tant et plus, mais seul Cottenceau réduira la marque à 15 minutes de la fin. "Est-ce que le stress nous joue des tours ? Je ne sais pas", analysait Pascal De Vreese. Ce qui est sûr, c’est que des changements devront s’opérer pour jouer les quatre dernières finales qu’il reste !"

Ichtegem – Jespo Comines 2-5

La Jespo monopolise le ballon et est récompensée lorsque Moons ponctue une belle action individuelle. La joie est de courte durée car Dejonghe égalise cinq minutes plus tard. Les locaux prennent l’avantage dès l’entame du second thème via Mattheus. Heureusement, les Cominois font 2-2 directement avant de passer devant grâce à D’Angelo. Lecointre fait le break peu après l’heure de jeu. Ichtegem tente encore de revenir au score, mais Hajali fera encore 2-5 dans les arrêts de jeu. "Cette victoire est importante car elle met nos hôtes à 9 points, souriait Mathieu Dejonckheere. À nous d’enfoncer le clou face à Merkem."

Ploegsteert – Vleteren 1-0

Gorgé d’eau, le terrain rend le match très compliqué. Les locaux dominent la première mi-temps et ouvrent logiquement le score via Tordeur. Après la pause, les visiteurs poussent pour revenir au score, laissant des espaces aux hommes de M. Vermeire. Mais ces derniers galvaudent leurs occasions de but et peuvent remercier Honnaert d’avoir conservé le zéro… "La surface n’était pas propice au beau jeu, avouait le T1 local. Au final, nous retiendrons les trois points de la victoire."

Houthem – Vleteren 2-1

Les locaux débutent le match avec le vent favorable. Vleteren est ainsi acculé dans ses 30 mètres, mais Houthem ne parvient pas à concrétiser les occasions. En seconde période, les visiteurs procèdent par longs ballons en profitant du vent. Essayant de "jouer court", les locaux commettent une erreur et concèdent un penalty, que Burneel expédie dans les filets. Houthem égalise à 20 minutes du terme via Debacker, avant que Didaux ne ponctue un joli contre dans les derniers instants, offrant la victoire aux siens. "Privé de gardien, j’ai dû aligner Behague, qui s’en est bien sorti. Je salue aussi la presta de nos deux U17."