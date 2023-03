Leuze va goûter à la P1 la saison prochaine

L’affiche avait un goût de finale. Leuze, leader de la série, se déplaçait au Hall de l’Europe des Dottigniennes classées à la deuxième place. Dès le début de match, les incursions leuzoises faisaient mal à la défense locale. Séverine Vincent ne se faisait pas prier pour porter les siennes aux commandes. Le déchet leuzois permettait à Dottignies de rester en lice mais il n’y avait pas photo dans le jeu. Leuze affichait un niveau digne de la P1 durant toute la partie. Dottignies était désemparé dans ses possessions de balle. Walnier et Van Ackere se montraient ainsi intraitables aux rebonds et muselaient Perrine Verzele, principal fer de lance de la JS depuis le début de la saison. Le BBC Leuze pouvait sortir le champagne et fêter le titre.

"Le bon équilibre"

Le coach Rudy Balcaen rendait gloire à ses joueuses pour le titre glané. "Le mérite revient aux filles et à leur travail. Nous serons humbles l’an prochain pour notre arrivée en P1. Nous sommes toujours invaincues et nous souhaitons le rester pour nos cinq derniers matches de cette saison." Séverine Vincent fait partie des nombreuses Brunehaltoises qui à l’intersaison ont suivi le coach à la LeuzArena. Le titre obtenu confirme que ce choix était le bon: "L’équilibre entre les jeunes du cru et les anciennes venues de Brunehaut a été trouvé. Aujourd’hui, nous étions attendues et nous avons ressenti cette pression. Finalement, le job est parfaitement accompli."

À Dottignies, la saison n’est pas terminée ! Patrice Châtelain assumait avoir perdu la bataille tactique. "Nous étions trop faciles à contenir. Elles faisaient aussi mieux tourner la balle. Chez elles, le danger vient de partout ! Nous visons la deuxième place, donc ce revers concédé n’est pas grave."

Ivanna Ducoulombier ne jetait pas la pierre à ses équipières malgré la déception ressentie. "Leuze était en fait plus fort que nous. Elles ont très bien stoppé nos pivots. Et en défense, nous n’avons pas su faire grand-chose. Nous nous sommes données à fond. Les Leuzoises sont premières et invaincues donc ne soyons pas naïves, cette défaite était prévisible."