Les promus sont dans de sales draps

Pour la première fois de la saison, Luingne occupe une position de descendant de P1. La pression s’intensifie donc sur les épaules des ouailles de Giovanni Seynhaeve après la défaite concédée à Soignies ce dimanche. Les quatre dernières rencontres de championnat seront autant de finales que les Luingnois ne pourront absolument pas louper. Il faudra impérativement engranger des points !

La première période luingnoise n’est pourtant pas mauvaise. La mentalité est présente et domine celle des Sonégiens qui marquent pourtant via Sotgiu. Mais les visiteurs ne se découragent pas et parviennent ainsi à tout remettre en question juste avant la pause via le rentrant Bulteel.

Néanmoins, contre toute attente, la deuxième partie de match n’est plus identique. Tout se ligue contre Luingne: l’arbitrage mais aussi Luingne lui-même qui commet deux erreurs de trop. Sur la première, on dribble au lieu de dégager le ballon que N. Belfiore catapulte dans le but. Sur la seconde, C. Dupont rate complètement sa sortie en laissant N. Belfiore réussir un doublé en un quart d’heure. Luingne ne parviendra jamais à revenir dans la partie, manquant cruellement de poids offensif. Et l’exclusion de Delcourt à la 85e minute s’ajoute encore à la déception ambiante.