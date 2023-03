Bineta Ndoye, très loin de sa meilleure forme, avait tenu à s’aligner et Lalie Dupont effectuait son retour. Les visiteuses, bien que perturbées par l’arrêt de l’équipe pro à l’issue de cette saison, entrent bien dans le match et parviennent à faire jeu égal pendant vingt minutes avec des Flandriennes qui vont même douter un moment, Brunehaut passant devant au marquoir après la pause. La blessure de Maguy Nowacki, victime d’une contracture à la cuisse, est un des tournants d’un duel qui voit les locales profiter de leur fraîcheur physique et de la largesse du banc pour resserrer la vis et faire le trou.

Les Lionnes termineront donc leur saison jeudi à Lummen à l’occasion d’un match qui n’a finalement plus d’enjeu sportif. Lorine Gobert ne prendra d’ailleurs pas le moindre risque à cette occasion: "Malgré son très bon match ce samedi, Lalie Dupont ne sera pas du déplacement puisqu’elle n’était pas présente lors du match précédent à Lummen et qu’on impose de reprendre les filles qui étaient sur la feuille de match. Pour le reste, je vois que les filles sont fatiguées et diminuées par divers bobos. Ramata Diakhité pourrait toutefois revenir pour cette dernière rencontre."

Au vu de la très belle première mi-temps de samedi, on peut espérer que Brunehaut finira la saison sur une bonne note avant de se concentrer sur son avenir. Plusieurs arrivées seront confirmées dans les prochains jours ainsi que les noms des joueuses qui poursuivront l’aventure en N1.