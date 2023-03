Les Acrenoises en favorites qui s’assument

Et tout a pu être utilisé juste avant 20 heures, au coup de sifflet d’un match qui a nettement tourné à l’avantage des favorites du jour qui ont déroulé: 9-0 ! "On pensait que ça serait plus compliqué même si on savait Templeuve en difficulté cette année. Mais ce qui lui a fait du tort, c’est la perte de sa capitaine Natacha Mordefroy qui a dû céder sa place sur blessure à la suite d’un contact. À partir de là, tout a été plus facile, confirmait Kevin Barrez qui a réussi son pari avec ce titre de champion. On l’a toujours voulu, dès le début de la saison. Les filles le méritent pleinement. Je suis arrivé cette année en reprenant le très bon travail réalisé par Stijn Terache durant les trois dernières années (NDLR: il s’occupe de l’équipe B, en P3) . Maintenant, on veut bien finir la saison en restant invaincu. Il nous reste un match et on va tout faire pour le gagner également."

"On rivalisera en P1"

Il sera alors temps de penser à la P1 et à la prochaine campagne ! "Le but ultime sera de s’y maintenir. Je pense que c’est une division au sein de laquelle on aura une belle carte à jouer. On va gagner en adversité, ce qui est idéal pour notre progression. Le tout sera d’apprendre rapidement pour ne pas se faire peur. Il y aura un risque de descente, il faudra éviter, maintenant qu’on y est, de jouer avec son bonheur. On voudra à tout prix rester au sein de cette P1 qui désigne chaque année des descendants. On a déjà joué des amicaux face à des adversaires de ce niveau et on a vu qu’on savait rivaliser."

Le titre acrenois, c’est celui de la constance ! "On a été régulier dans nos prestations. Il y a juste eu la trêve hivernale après laquelle on a été moins bon, notamment lors du match à Biévène où on a été accroché en encaissant à la dernière minute. À ce moment-là, j’ai entendu des excuses de la part des filles qui ne méritaient pas d’être: le froid, le terrain n’est pas bon… Le foot se pratique aussi en hiver, il faut savoir composer avec certains éléments, prester et ne pas chercher des excuses. Mais à part cela, je pense qu’on était au-dessus de tous nos adversaires. Sans vouloir être hautain, même face à Écaussinnes, notre dauphin, on fait aussi match nul (1-1) mais sur l’ensemble de la partie, on a dix-neuf tirs au but. On était au-dessus de la concurrence."

Dans la même série de P2A, il faut noter la victoire surprise de Biévène 4-3 face à Wez. En P1, Herseaux a été battu sèchement 0-8 par La Louvière qui s’accroche donc au leader du Pays Vert qui a aussi gagné face à Morlanweelz 3-1.