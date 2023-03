Sets: 25-19, 25-15, 25-11. Lessines: Masure, Berlanger, Hernould, Vigis, Vanherreweghe, Gondry, Demaret, Labiau, Flamant, Renard, Gosselin, Vancrombrugghe ; coach: Rombaut. VPC: Aubert, Roseel, D’haeze, Bailleul, Genin, Messiaen, Durand, Delcourt ; coach: Hagnéré.

Le derby de promotion féminine de la région des collines commence à l’avantage des lessinoises, qui servent très bien d’entrée de jeu. Coralie Renard, titularisée à l’opposite à la place de Maud Hernould blessée, se montre efficace également au bloc et à l’attaque, alors que Caroline Flament, étonnamment visée par les services des frasnoises stabilise parfaitement la réception. Les locales creusent rapidement un écart important (17-10). À la suite de quelques choix discutables à la distribution, où Janet Gondry a pourtant bien commencé et finira tout aussi bien, l’avantage se réduit (19-18). Au métier, Lessines reprend néanmoins la maîtrise du jeu grâce à de bons services et de bons blocs et empoche le set à la première occasion (25-19).

Le deuxième set débute avec un changement de composition d’équipe au VPC, puisque son coach Emmanuel Hagnéré choisit de jouer sans opposite en alignant ses deux passeuses pour jouer en un faux 2-4. Malgré cela, les lessinoises se détachent rapidement, à la faveur d’une distribution variée et précise, puis les frasnoises parviennent à revenir, grâce à quelques bons services (7-7). Mais le regain d’espoir cédera la place à la douche froide, malgré les deux temps morts demandés par Emmanuel Hagnéré, puisque les locales vont chacune à leur tour au service mettre la pression sur leurs adversaires et leur infliger un 9-0 en quelques minutes. Les frasnoises stoppent bien un temps l’hémorragie, mais sans parvenir à réduire l’écart et elles s’inclinent donc à la première balle de set (25-15).

Les visiteuses ont néanmoins le mérite de ne pas se décourager et entament bien la troisième manche (2-5). Mais leurs hôtes reprennent vite les choses en main. Frasnes peine à diversifier ses attaques et s’épuise au filet (17-10) alors que de l’autre côté, Marine Demaret, plutôt discrète jusque là, se met en évidence. Secondée par Caroline Flament toujours impeccable, surtout à l’attaque, où elle fait parler toute son expérience (22-10). Quelques bons services, notamment de Virginie Gosselin, enfoncent encore le clou et offrent la première balle de match (24-11) à Lessines, qui met fin sans plus attendre à une partie qui a été à sens unique. Le VPC trop diminué par l’absence de titulaires n’ayant jamais pu faire douter une équipe de Lessines maîtresse de son sujet.