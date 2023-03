Avec un but inscrit par Guerar en tout début de match, on a vite compris que les Hurlus allaient régner en maître sur la rencontre. Cette avance est confortée à cinq minutes du repos par Dubrulle. Sur le velours, le leader insiste face à une formation visiteuse courageuse qui peut compter sur son gardien Semet pour limiter la casse. Il ne peut éviter l’aggravation du score par Guerar et Dewaele à deux reprises et Thammavongsa en fin de match sur penalty. Au coup de sifflet final, il a fallu patienter un peu avant d’apprendre le partage de Molenbaix à St Jean. Un partage qui permet aux Hurlus de fêter leur titre un peu avant l’heure. Félicitations à eux pour cette excellente saison. À l’issue du match, Julien Dewaele ne cachait pas son plaisir. Cette montée, ses coéquipiers et lui l’avaient en ligne de mire depuis l’entame de la saison. "On ne s’est jamais caché par rapport à notre envie de jouer le titre cette saison. On a assumé notre statut de favori depuis la première journée. Maintenant qu’on a le titre en poche, on veut prendre le temps de savourer mais en même temps, il nous reste encore un objectif à atteindre car on voudrait bien rester invaincus jusqu’au bout, ce qui serait exceptionne l, commente le capitaine hurlu qui n’oublie pas la deuxième équipe qui évolue dans une autre série. Ce titre, c’est celui d’un club tout entier. Je pense notamment à notre équipe B qui s’est entraînée avec nous chaque semaine et qui a réalisé une belle saison… Ensemble, on a formé un groupe uni."

St Jean Tournai – Molenbaix B 1-1

On a assisté à une rencontre relativement équilibrée entre des équipes qui ont essayé de proposer du beau jeu malgré un terrain lourd. Molenbaix a ouvert la marque à la demi-heure par Martinage. À plusieurs reprises, les visiteurs ont eu l’occasion de faire le break mais c’est sur un penalty sifflé dans les arrêts de jeu que St Jean parvient à rétablir la parité par Renard.

Estaimbourg B – Obigies B 0-0

On a assisté à une belle bataille d’entrejeu. Les locaux auraient pu revendiquer la victoire grâce à leurs occasions mais Obigies B a su s’organiser pour conserver un point. Derby intéressant entre deux équipes qui ont préparé sérieusement leur tour final.

Rumes LG – Templeuve B 0-0

Sur un terrain difficile, les deux formations ont proposé une rencontre agréable à suivre. Pas de buts mais des occasions franches pour les Rumois qui ont, à plusieurs reprises, loupé le coche par Henry, Ogé ou encore Lefebvre. De leur côté, les Templeuvois auraient pu réaliser le hold-up parfait juste avant la pause. On en reste sur ce score de parité qui permet aux Rumois de valider à 99% leur ticket pour le tour final. À signaler la belle prestation de Bavay, le portier templeuvois.

Brunehaut B – Taintignies B 2-0

Face à une équipe à leur portée, les locaux étaient décidés à remporter leur deuxième succès de la saison. Cavalier profite d’une mésentente pour ouvrir le score. Plus techniques, les jeunes visiteurs se montrent dangereux mais Hollain peut compter sur son gardien Deweerdt qui évite l’égalisation. En seconde armure, Brunehaut double la mise par le même buteur.

Leuze-Lignette – Montkainoise B 3-5

Malgré deux buts encaissés rapidement, les Leuzois réagissent et reviennent à hauteur de leurs adversaires pour le retour aux vestiaires par Razée et Lemoine. Les Leuzois, en manque de rythme, laissent ensuite l’initiative à leurs jeunes adversaires qui s’envolent jusqu’à 2-5 par Foucart (2) et Moulin. Le mot de la fin revient aux locaux qui réduisent l’écart par Lemoine. Physiquement, les Kainois ont su faire la différence après le repos.