Il reste Malines pour bien finir le travail

On ne va pas se mentir: il y a eu une petite crainte. À l’issue du premier thème, quand le marquoir de la piscine, n’indiquait qu’un avantage d’un but en faveur des locaux, on s’est dit que la venue d’Anvers pourrait s’avérer un peu plus difficile que prévu.

Zaoui avait ouvert les hostilités mais Van Hoey et Tignol avaient vite fait d’inverser la tendance. Un chassé-croisé se mettait en place: Naumchyk et Desloovere replaçaient les couleurs hurlues aux commandes (3-2), D’Hooghe égalisait et Croquet faisait passer le score en faveur du RDM à 4-3: tendu ! Mais il était écrit que cette première période de l’avant-dernier duel de phase classique des Hurlus était un rodage. Les deux thèmes qui suivaient les voyaient être intratitables sur le plan défensif – aucun but encaissé ! – alors qu’ils actionnaient régulièrement le marquoir. Avec en têtes de gondole les plus expérimentés que sont Naumchyk et Grman, tous deux triples buteurs ! Zaoui et Quoirez les aidaient à creuser un écart significatif: 11-3 avant d’entamer la dernière ligne droite.

Elle était nettement moins réussie, l’AZC réduisant l’écart en signant un 1-5. Mais l’essentiel n’était pas là pour un RDM qui peut désormais envisager le déplacement à Malines, son dauphin, en toute quiétude. Quoique, pas sûr du tout ! "On ne sait toujours pas quand on jouera à Malines, précise Gabo Gallovich. Notre adversaire ne peut avoir sa piscine samedi prochain et a demandé de décaler la rencontre un jour de semaine, à 19 h 30. Ce qui veut dire un passage en pleine heure de pointe par Bruxelles avec des gars qui bossent. Pas idéal ! On devrait en savoir un peu plus ces prochains jours. Mais ça ne fait pas très sérieux pour un duel au sommet, avouons-le !"