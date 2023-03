"Une entame de match catastrophique et ce n’est pas la première !" Johan Devos plante directement le décor. Barah expédie un ballon dans le dos de la défense locale pour Delval qui n’a plus qu’à déguster ce caviar sept minutes à peine après le coup d’envoi. Carlier double la mise à la 36e d’une belle reprise de volée. "On a repris un peu de couleurs en seconde période avec un centre de Yakassongo sur la latte et quelques occasions." La Jeunesse réduit les distances à vingt-cinq minutes du terme, Auvens transforme de la tête un centre de Yakassongo. "Il aura toujours manqué un petit quelque chose, de la justesse et de la lucidité", conclut le coach isiérois. À noter les exclusions directes de Gobert et Luc et celle de Lecoustre pour deux cartons jaunes.

Herseaux – Enghien 0-0

Dans un match enlevé entre deux équipes au style diamétralement opposé – finesse technique et jeu léché à Herseaux, gros caractère du côté enghiennois – il n’aura manqué que les buts et on le doit aux deux gardiens qui ont aussi régalé le public par leurs interventions. Delvingt sur des essais de Bracaval, Mezzina et Harduin, Boyard n’étant pas en reste face à Staessens à double reprise. Si la prédominance a plutôt été herseautoise au niveau de la maîtrise du jeu, Enghien à chaque fois qu’il en a eu l’occasion ne s’est pas prié pour aller titiller la défense adverse. Au final, un match nul logique qui laisse les deux équipes espérer du tour final: "Vraiment un bon match et un point arraché de haute lutte pour nous ici devant une très bonne équipe", relevait Matthew Verhaeren le T2 enghiennois. "Un match de haut de tableau avec une équipe venue pour ne pas prendre de but et une autre qui a péché dans les trente derniers mètres. Il nous a manqué la dernière passe, le dernier geste. On sentait très bien que la première équipe à inscrire un but l’emporterait", analysait le coach herseautois Julien Deconinck.

Anvaing – Wiers 3-1

"On a vécu un match compliqué parce que Wiers se bat et il a fallu attendre les dix dernières minutes pour émerger", résume l’Anvinois Frédéric Rousseau. Ergo se met immédiatement en évidence devant Coppin alors qu’un tir de Mahée passe de très peu à côté à la 23e. Arnaud Bruyneel ouvre le score d’une frappe croisée cinq minutes plus tard. Ergo repousse encore un envoi de François avant la pause et une autre de Mikus au retour des vestiaires. Il faut un tacle salvateur pour empêcher un ballon de Coppin de faire mouche avant que Wiers ne pousse et revienne au score sur un penalty transformé par Tondreau après que le ballon ait rebondi sur la main de De Praeter à la 64e. Ergo se signale une nouvelle fois sur un tir de Duvivier. La décision tombe à six minutes de la fin de la partie, Arnaud Bruyneel récupère un ballon dans le rectangle avant de le transmettre à François qui conclut du plat du pied. Wiers met tout à l’attaque et Madou profite d’un corner repoussé afin de piquer un petit sprint de cinquante mètres pour faire 3-1 à la 90e, Ergo étant monté pour tenter le tout pour le tout.

Templeuve – REAL B 0-2

Neuf cartes jaunes, trois rouges pour Detemmerman, J. Van Cauter et Hovine. "Une exclusion directe alors qu’il ne touche même pas le joueur adverse", et… zéro carton dans le camp adverse. "Cherchez l’erreur !", relevait Jean-Do Vessié. "On prend jaune pour une faute soit mais la même n’est pas sanctionnée en face." Un entraîneur qui avait le bon goût de ne pas tout remettre sur l’arbitrage: "Il y a eu des décisions qui ont fait que mais on n’a pas été bon, on a manqué de maturité, on a perdu notre sang-froid. On ne s’est pas créé beaucoup d’occasions, surtout avant la pause!" Ghisbain et Fuka plient le match en quelques minutes, le second but étant inscrit sur une position de hors-jeu. "Il y a des après-midi où on ferait mieux de rester à s’baraque", souriait malgré tout le coach de la Providence.

Etoilés Ere – Hensies 1-3

Tout avait bien commencé pour Ere supérieur dans le jeu et qui aurait pu ouvrir la marque par Andrisse. Baneton sort et touche le ballon de la main ce qui lui vaut l’exclusion à la demi-heure: "Et à partir de là, incompréhensiblement, on n’a plus joué ! ", se désole Julien Collie malgré des occasions de but pour Plume et Fidalgo. Ranocha lobe Spreux de la tête à la 45e, Fidalgo égalise à l’heure de jeu mais Annedam et Gallo tuent les Etoilés dans le dernier quart d’heure.

Montkainoise – Biévène 0-1

"La victoire de Biévène est à mettre au crédit de deux hommes: Debruxelles qui a inscrit le but à la 8e d’une belle frappe des trente mètres sous la latte et le gardien Peremans qui a sorti trois occasions cinq étoiles qui auraient dû nous permettre de revenir et de passer devant sans ses arrêts incroyables", reconnaît Fabrice Leleu. Équilibré en première période, le match a ensuite été dominé par la Montkainoise qui a simplement oublié de marquer. "C’est malheureux et frustrant mais si vous ne marquez pas, impossible de gagner." Une petite pensée pour le capitaine Pierre Duhamel qui a dû être emmené à l’hôpital (tendon) après un contact.

RUS Tournai – Pays Blanc B 2-3

"Le football n’est pas une science exacte. On a douze occasions franches, neuf face à face et on perd le match alors que le marquoir aurait dû indiquer 6-2. Avec les résultats de nos adversaires, c’était aujourd’hui qu’il fallait gagner, on n’a pas réussi à le faire, ça va devenir très dur." Géry Maquet était plus que... désappointé et le scénario du match l’explique à merveille puisque les Unionistes menaient 2-1 à moins de vingt minutes du terme sur des buts de Carvalho dès la 2ème après avoir évité le gardien et Bangala lancé en profondeur par Deconinck après la demi-heure, Michel ayant égalisé à la 4e. Et tout s’écroule au cours du dernier quart d’heure sur des buts de Verfaille et Labarrère dans les arrêts de jeu.

Obigies – Estaimbourg 2-4

Obigies débute bien et montre de l’envie. À la 10e, Estaimbourg se dégage mal et cela profite à Hovine qui fait 1-0 d’une volée lobée des 20 m. Mais les visiteurs prennent petit à petit le dessus et mènent 1-3 à la mi-temps, grâce à une tête sur corner puis un poteau rentrant de Devianne et une frappe de Dubrulle, celui-ci héritant du ballon grâce à un rebond qui surprend tout le monde sur le corner de Delval. "Leur victoire est logique, ils ont été meilleurs que nous dans le jeu, glisse Fabien Delbeeke. Mais on leur offre des cadeaux. On a bien redémarré en seconde période, en jouant à trois derrière et leur mettant la pression." À la 75e, Obigies réduit l’écart via Grammens qui fixe Oliveira. Les locaux auraient pu bénéficier d’un pénalty sur une sortie potentiellement fautive du gardien mais Delval scelle le score sur un magnifique coup-franc: placé pour frapper du gauche, il change de position au dernier moment et trompe Rubrecht. "Si on ne conserve pas une bonne mentalité pendant les nonante minutes, c’est compliqué. Je vais arrêter de parler de tour final. Il faut tout d’abord qu’on retrouve nos valeurs et qu’on gagne un match correctement."