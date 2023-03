À Esplechin, ce dimanche après-midi, on avait mis les petits plats dans les grands, même si cela n’était pas du goût de Grégory Beukenne qui ne voulait pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. Craeye va très vite venir rassurer son coach en trouvant Dubois qui entame la marque dès la 12e. Rongy ne se comporte pas en victime consentante sur la pelouse d’un leader chaud à fêter le titre et se crée de belles possibilités sur une dizaine de phases arrêtées. C’est 1-0 à la pause. Baumont, qui vient juste de rentrer, égalise à la 50e, confirmant les bonnes intentions visiteuses… On opère trois changements à Esplechin et Hernandez trouve Hendoux qui fait 2-1 à la 64e. À la 75e, sur une phase répétée entre Bausier et Hendoux, le dernier nommé marque et fête ainsi son futur départ de chez les Verts et Noirs de la plus belle des manières. "Ce titre n’est pas le mien, nous glisse Grégory Beukenne. C’est le groupe de joueurs qui est allé le chercher et rien n’était évident pour eux que de devoir évoluer avec vingt et un titulaires, il fallait constamment se remettre en question et laisser parfois sa place. Nous étions dix-huit aux séances d’entraînement. Le comité a travaillé de fort belle manière, de même que mon adjoint B. Staelens. et c’est ensemble que nous avons opéré les choix dans une excellente collaboration. Il est pratiquement certain que je reste pour la prochaine saison et le groupe ne sera amputé que d’un minimum de départs. De très bons échos viennent déjà des futurs arrivants, les projets sont en cours de réalisation."

FC Tournai B – Thumaide 4-2

Tournai était supérieur à son adversaire du jour dimanche et l’a logiquement démontré au marquoir. Ce sont pourtant les visiteurs qui vont prendre les devants avec un corner qui arrive sur la tête de Crombin qui ouvre la marque. Zouggar égalise à la demi-heure. À la 39e, Ba, dont c’était le retour et qui n’avait plus joué depuis plus d’un an, fait 2-1. Marquette est fauché dans la surface à la 44e et Lounnaci fait 3-1 sur le penalty. Vanneste diminue l’écart à la 53e. À la 82e, Ridelle fait 4-2 sur un coup franc qu’il expédie directement dans le but. Marquette va encore toucher la latte, mais le score ne changera plus.

Luingne B – Velaines 2-0

Une victoire qui n’est vraiment pas volée, la domination de Luingne fut totale en première période. C’est pourtant Velaines qui aura la plus belle opportunité en touchant le poteau à la 40e. À la reprise, Luingne est plus insistant et Leclercq ajuste le gardien pour ouvrir le score à la 51e. Vroman doit intervenir à propos pour éviter l’égalisation et ce à deux reprises. Carels, le gardien visiteur, est lui aussi en grande forme et ne s’avoue vaincu que sur un penalty transformé par Lefebvre suite à une faute sur Debue. Le succès pour les Luingnois !

Pays Vert B – Sq. Mouscron 1-4

Dès la 5e minute de jeu, une rapide reconversion donne la possibilité à Bisarre de déflorer la marque et il ne s’en prive pas. À la 15e, Jadot trouve la latte d’un envoi des 30 mètres et Dubois est à la reprise pour l’égalisation. À la 35e, El Housni fait 1-2. À la 37e, une combinaison et un centre au second poteau sont synonymes de 1-3 pour Brouillard. À la 70e, un coup franc direct de Lesaffre est l’action du 1-4 pour une large victoire.

Havinnes – Etoilés Ere B 3-2

Les locaux ont dominé les débats et logiquement ouvert le score par Meunier sur un service de Drouillon à la 12e. Bonnet isole ensuite Drouillon qui fait 2-0 d’une reprise de volée à la 23e. À la 55e, un long dégagement du gardien profite à Messari-Gloubou qui ramène la marque à 2-1. À la 58e, une balle en profondeur arrive chez Vercruysse qui vient de rentrer et fait 3-1. Un nouveau dégagement du gardien oblige son vis-à-vis à commettre la faute et Castel fait 3-2 sur le penalty ainsi accordé.

Béclers – Bléharies 2-2

Dès la minute initiale de la rencontre, André isole bien Marghem qui déflore la marque. Deux belles opportunités vont encore échoir aux visiteurs, pendant que les locaux sont amorphes. À la 61e, une faute sur K. Chotin débouche sur un penalty transformé par B. Velghe. À la 84e, un coup franc de Degouys arrive sur la tête de Brackelaere qui fait 2-1. À la 91e, une longue remise en touche atterrit sur la tête de Braem qui égalise.

Ellezelles – Hérinnes 12-0

Une rencontre complètement à sens unique entre Ellezellois et Hérinnois. C’était 5-0 à la pause et le calvaire des joueurs visiteurs s’est prolongé après des citrons qu’ils ont dû trouver bien amers. Les buts sont les œuvres des Flament, qui en a pris sept à son actif, Vilain qui a été l’auteur d’un doublé, Visée, Hajaje et Notté.

Escanaffles – Péruwelz B 0-2

Une victoire amplement méritée des visiteurs qui avaient bien plus d’envie que les locaux. À la 34e, une frappe de Renard est repoussée par le gardien Busine sur Fostroy qui suit bien l’action et ouvre la marque. À la 42e, on prend les mêmes et on recommence. Frappe de Renard, Busine dévie et Fostroy est de nouveau à la bonne place pour doubler les chiffres. Escanaffles pousse au cours de la seconde période et il faut un excellent Busine qui arrête un péno afin que Péruwelz n’en vienne à alourdir les chiffres.