Vibe Bevernage (Brunehaut) : "On veut encore en prendre une… ou deux !"

Plus que six jours à tenir ! C’est ce qu’on penserait probablement à la place des troupes de Lorine Gobert, réduites à six éléments ce mercredi. Battues le week-end dernier à la maison par Charleroi, qui en a profité pour reprendre l’average, les Lionnes ont fait une croix sur les play-off. Et pourtant, si elles s’imposent ce soir chez des Spurs également démobilisées, et qu’elles enchaînent jeudi en allant vaincre Lummen, la huitième place resterait éventuellement accessible si Charleroi bat Laarne ce soir et que les deux concurrents s’inclinent lors de leurs derniers matches. Cela fait beaucoup de conditions, convenons-en ! D’autant qu’à l’heure de se trouver un nouveau point de chute, certaines ont inévitablement tendance à lever le pied, voire carrément à s’abstenir. On ne sait donc pas trop avec quel effectif la coach du BBB va entamer cette dernière ligne droite. Néanmoins, la jeune Vibe Bevernage reste ultra-positive et cela a ainsi le mérite de susciter l’enthousiasme encore quelques jours: "Très sincèrement, l’équipe s’est bien battue mercredi face à une armada de professionnelles qui joue l’Euroleague, ce n’est pas rien. J’estime même qu’on a plutôt bien joué. Ce qui me donne envie de penser que tout le monde chez nous a encore très envie d’en gagner encore au moins une, voire pourquoi pas les deux ! Il est vrai que c’est la fin de saison et que la fatigue commence à peser, mais tant que ce n’est pas officiellement terminé, on va se battre comme les Lionnes que nous sommes." Une belle mentalité qui fait plaisir à voir chez la jeune Flandrienne, qui rejoindra Gand en régionale 1 la saison prochaine.