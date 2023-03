N3C: Brunehaut s’impose à Leuze et s’offre le titre de champion

On a cru que le titre de champion en N3C se jouerait lors de l’ultime journée qui proposera à Brunehaut, le leader, un derby face à Frasnes, l’équipe du second tour. Mais de dernière rencontre stressante avec un gros enjeu, il n’y en aura pas pour le MFC Olympic qui pourra accueillir le voisin frasnois sans pression car, le leadership, il se l’est assuré définitivement vendredi en s’imposant d’abord, puis en constatant le faux pas de son dauphin des Eagles Brussels. À Leuze, les Jaune et Noir l’ont emporté sans trembler, sur le score de 2-9. Trois points glanés qui sont venus s’ajouter à un total qui ne peut plus être atteint par le plus proche poursuivant qui, de son côté, n’a pas terminé son match à Thulin, l’arbitre ayant mis à terme au duel prématurément à la suite d’incidents. Les gars de Fred Duponcheel pouvaient à la surprise générale laisser éclater leur joie, le titre de champion étant acquis, à la différence de la montée en N2 qui devra être validée par la participation aux play-off. Ils déboucheront sur une promotion à l’étage supérieur si, dispensé de premier tour, Brunehaut gagne son match du second tour.